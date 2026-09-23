TRE-DF inicia lacração de urnas eletrônicas para as Eleições 2026

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) iniciou o processo de carga e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições 2026, que será em 4 de outubro. O procedimento, realizado nesta quarta-feira (23/9), que garante a segurança dos aparelhos antes da votação, será feito com um cronograma escalonado entre as zonas eleitorais e deve ser concluída até 30 deste mês.

De acordo com o cronograma, publicado em um edital, somente no primeiro dia, 1.192 urnas estão sendo preparadas. Desse total, 1.105 são destinadas à votação e 87 ficarão como equipamentos de contingência. O procedimento desta quarta (23) corresponde a 4ª, a 13ª e a 17ª Zonas Eleitorais, com 316, 450 e 426 urnas, respectivamente.

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O presidente do TRE-DF, desembargador Angelo Canducci Passareli, acompanhou o início dos trabalhos. “Esperamos terminar até o final do dia e o serviço está transcorrendo normalmente. Estamos todos afinados e coordenados”, disse o desembargador.

Segundo Canducci, a preparação envolve servidores capacitados para garantir a segurança do processo eleitoral. “Todos capacitados inicialmente por seminários, por aulas e desenvolvendo um serviço bastante válido e que dará segurança para as nossas eleições”, acrescentou.

A carga e lacração das urnas seguirá nos próximos dias, contemplando as demais zonas eleitorais do DF. O cronograma será encerrado em 30 de setembro, quando deverá estar concluída a preparação dos equipamentos destinados ao primeiro turno.

O presidente do TRE-DF também informou que as urnas destinadas à votação no exterior já foram encaminhadas para os respectivos destinos.