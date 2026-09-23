Correio/Opinião: "Vejo meu trabalho ser reconhecido", diz Chico Vigilante

O deputado distrital e candidato à reeleição Chico Vigilante (PT) celebrou o resultado da quarta rodada da Pesquisa Correio/Opinião, divulgada nesta quarta-feira (23/9). No levantamento espontâneo para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o parlamentar registrou 2,03% das intenções de voto, figurando empatado no segundo lugar ao lado de Jaqueline Silva (MDB).
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"Todas as pesquisas têm me colocado em primeiro ou em segundo lugar, isso me deixa bastante feliz e me dá mais responsabilidade para o trabalho que tenho feito. Tenho corrido o DF, conversando com as pessoas e apresentando minhas propostas. Quero ter o próximo mandato voltado para a questão do idoso, que é uma população completamente desassistida, além da mobilidade e da situação de gravidade da saúde", declarou o candidato.
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O resultado consolida a presença constante do parlamentar nas primeiras colocações da consulta promovida pelo Correio. Na terceira rodada da pesquisa, publicada em 3 de setembro, Chico Vigilante e Jaqueline Silva dividiam a liderança do levantamento com 2,1% das intenções de voto, seguidos por Joaquim Roriz Neto, que registrava 1,8%.
Diante da manutenção dos índices, o candidato enfatizou o impacto do reconhecimento eleitoral em sua rotina de campanha. “Fico muito feliz com essa pesquisa e ela me dá prazer, mas aumenta a minha responsabilidade no sentido de ver cada vez mais meu trabalho reconhecido pela população”, acrescentou.
Na amostragem geral, a liderança ficou com Max Maciel (PSol), que somou 2,3% da preferência. Logo após o empate de Vigilante e Jaqueline Silva, aparecem Eduardo Pedrosa (União), com 1,68%, seguidos por Joaquim Roriz Neto (PL), Robério Negreiros (Pode) e Léo Goleiro (PP), empatados com 1,5%. O grupo dos mais citados conta ainda com Ricardo Vale (PT), com 1,15%, e o empate entre Cláudio Abrantes (União) e Pepa (PP), ambos com 1,06%.
O levantamento foi realizado presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF03622/2026.
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Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais