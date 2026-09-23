Correio/Opinião: "Vejo meu trabalho ser reconhecido", diz Chico Vigilante

O deputado distrital e candidato à reeleição Chico Vigilante (PT) celebrou o resultado da quarta rodada da Pesquisa Correio/Opinião, divulgada nesta quarta-feira (23/9). No levantamento espontâneo para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o parlamentar registrou 2,03% das intenções de voto, figurando empatado no segundo lugar ao lado de Jaqueline Silva (MDB).

"Todas as pesquisas têm me colocado em primeiro ou em segundo lugar, isso me deixa bastante feliz e me dá mais responsabilidade para o trabalho que tenho feito. Tenho corrido o DF, conversando com as pessoas e apresentando minhas propostas. Quero ter o próximo mandato voltado para a questão do idoso, que é uma população completamente desassistida, além da mobilidade e da situação de gravidade da saúde", declarou o candidato.

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O resultado consolida a presença constante do parlamentar nas primeiras colocações da consulta promovida pelo Correio. Na terceira rodada da pesquisa, publicada em 3 de setembro, Chico Vigilante e Jaqueline Silva dividiam a liderança do levantamento com 2,1% das intenções de voto, seguidos por Joaquim Roriz Neto, que registrava 1,8%.

Diante da manutenção dos índices, o candidato enfatizou o impacto do reconhecimento eleitoral em sua rotina de campanha. “Fico muito feliz com essa pesquisa e ela me dá prazer, mas aumenta a minha responsabilidade no sentido de ver cada vez mais meu trabalho reconhecido pela população”, acrescentou.

Na amostragem geral, a liderança ficou com Max Maciel (PSol), que somou 2,3% da preferência. Logo após o empate de Vigilante e Jaqueline Silva, aparecem Eduardo Pedrosa (União), com 1,68%, seguidos por Joaquim Roriz Neto (PL), Robério Negreiros (Pode) e Léo Goleiro (PP), empatados com 1,5%. O grupo dos mais citados conta ainda com Ricardo Vale (PT), com 1,15%, e o empate entre Cláudio Abrantes (União) e Pepa (PP), ambos com 1,06%.

O levantamento foi realizado presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF03622/2026.