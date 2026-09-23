Fábio Félix celebra resultado de pesquisa, mas pede cuidado com 'já ganhou'

O deputado distrital Fábio Félix (Psol) está em primeiro lugar na pesquisa espontânea de intenções de voto para deputado federal realizada pelo Correio em parceria com o Instituto Opinião/Inteligência Política. O resultado, divulgado nesta quarta-feira (23/9), mostrou o distrital em primeiro lugar na disputa, com 3,98% das intenções de voto. Ao Correio, o parlamentar celebrou o resultado, mas pediu cautela com o discurso de 'já ganhou'.

“Nossa posição na pesquisa é reflexo de todo o trabalho que temos feito nos últimos anos na Câmara Legislativa do DF, um mandato combativo que não tem medo de se posicionar e que enfrentou com coragem o escândalo Master-BRB", disse Fábio. "Mas estou muito pé no chão porque eleição só se ganha com voto na urna. Quem acredita no nosso trabalho, não pode cair no discurso de ‘já ganhou’. Vamos continuar nossa campanha militante nas ruas e nas redes, bastante dedicados também à reeleição de Lula e a levar Leandro Grass para o segundo turno”, completou.

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O levantamento foi realizado presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código DF-03622/2026.