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ELEIÇÕES 2026

Fábio Félix celebra resultado de pesquisa, mas pede cuidado com 'já ganhou'

O deputado distrital está em primeiro lugar na pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política nas intenções de voto para deputado federal

Fábio Félix aparece em primeiro lugar na pesquisa para deputado federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
Fábio Félix aparece em primeiro lugar na pesquisa para deputado federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O deputado distrital Fábio Félix (Psol) está em primeiro lugar na pesquisa espontânea de intenções de voto para deputado federal realizada pelo Correio em parceria com o Instituto Opinião/Inteligência Política. O resultado, divulgado nesta quarta-feira (23/9), mostrou o distrital em primeiro lugar na disputa, com 3,98% das intenções de voto. Ao Correio, o parlamentar celebrou o resultado, mas pediu cautela com o discurso de 'já ganhou'.

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“Nossa posição na pesquisa é reflexo de todo o trabalho que temos feito nos últimos anos na Câmara Legislativa do DF, um mandato combativo que não tem medo de se posicionar e que enfrentou com coragem o escândalo Master-BRB", disse Fábio. "Mas estou muito pé no chão porque eleição só se ganha com voto na urna. Quem acredita no nosso trabalho, não pode cair no discurso de ‘já ganhou’. Vamos continuar nossa campanha militante nas ruas e nas redes, bastante dedicados também à reeleição de Lula e a levar Leandro Grass para o segundo turno”, completou. 

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O levantamento foi realizado presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código DF-03622/2026.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 23/09/2026 12:23 / atualizado em 23/09/2026 13:10
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