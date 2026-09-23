"São 22 anos", diz mãe de vítima em novo júri do ex-deputado Carlos Xavier

O caso remonta a março de 2004, período em que Xavier exercia mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) - (crédito: Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press)

Durante o julgamento envolvendo o ex-distrital Carlos Pereira Xavier (conhecido na época como Adão Xavier), a mãe da vítima, Cirlene Ribeiro da Rocha, pediu, em lágrimas, por justiça pelo assassinato do seu filho, Ewerton da Rocha Ferreira, executado aos 16 ano,s em março de 2004. Em depoimento prestado no Fórum do Recanto das Emas, ela afirmou que, pouco antes do crime, o então político foi até a residência da família para intimidar o adolescente.

O caso remonta a março de 2004, período em que Xavier exercia mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) — onde acabou se tornando o primeiro distrital cassado da história da Casa, em meio a escândalos decorrentes do homicídio.

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Em seu relato no tribunal, a mãe da vítima contou que o réu já havia ido à casa da família para "tirar satisfação" sobre supostos boatos envolvendo sua ex-esposa, Maria Lúcia Araújo Xavier, e o adolescente. "Pessoas já se ofereceram pra te matar", teria dito o acusado na ocasião, classificando a situação como inadmissível.

Questionada sobre o sentimento da família diante do longo processo, Cirlene desabafou emocionada: "Doutor, são 22 anos. Hoje, nós, da família do Ewerton, estamos clamando por justiça. Não está sendo fácil todos esses anos lutando para que a lei seja cumprida".

A mãe também relembrou que, na época, Xavier teria ido atrás de outros conhecidos que supostamente estariam no centro dos boatos conjugais para "tirar a história a limpo". O processo acumulou idas e vindas judiciais, incluindo uma condenação anterior em 2014 (anulada ou rediscutida posteriormente), além de um período em que o ex-parlamentar esteve foragido da Justiça antes de novos desdobramentos processuais culminarem nesta etapa do júri.