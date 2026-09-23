Vídeo: motorista passa por cima de material de campanha de Ricardo Valle

Na manhã desta quarta-feira (23/9), um motorista atropelou bandeiras de campanha do deputado distrital e candidato à reeleição Ricardo Valle (PT), que estavam posicionadas em uma rotatória na quadra 216, na Asa Sul. No vídeo gravado por cabos eleitorais é possível ver o momento em que o motorista avança pelo material de campanha e atinge uma placa de sinalização. As pessoas que estavam no local tentaram perseguir o motorista, que fugiu do local.

Veja o vídeo:

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Em vídeo, o candidato afirmou que já identificou o motorista e afirma que o homem deve responder pelo “ato de intolerância política”. “Ninguém vai nos intimidar. Nós vamos continuar firmes nas ruas, fazendo nossa campanha com paz e respeito”, afirmou.

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Pessoas que estavam no local recolheram a placa do veículo, que se soltou na colisão e ficou pela pista. Consultas ao registro veicular apontam que o carro está registrado em nome de Tarcísio Manoel da Rocha, servidor público efetivo da Câmara dos Deputados desde 1993. No portal de transparência do órgão, consta que, atualmente, a remuneração bruta dele supera os R$ 54 mil (remuneração fixa de R$ 41.843,73 e vantagens de natureza pessoal de R$ 12.519,05).