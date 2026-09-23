InícioCidades DF
Eleições 2026

Vídeo: motorista passa por cima de material de campanha de Ricardo Valle

Momento em que o motorista atropela placas de campanha do candidato do PT foi registrado por cabos eleitorais

Motorista atropela material de campanha de Ricardo Valle (PT) - (crédito: Divulgação)
Motorista atropela material de campanha de Ricardo Valle (PT) - (crédito: Divulgação)

Na manhã desta quarta-feira (23/9), um motorista atropelou bandeiras de campanha do deputado distrital e candidato à reeleição Ricardo Valle (PT), que estavam posicionadas em uma rotatória na quadra 216, na Asa Sul. No vídeo gravado por cabos eleitorais é possível ver o momento em que o motorista avança pelo material de campanha e atinge uma placa de sinalização. As pessoas que estavam no local tentaram perseguir o motorista, que fugiu do local.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Veja o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em vídeo, o candidato afirmou que já identificou o motorista e afirma que o homem deve responder pelo “ato de intolerância política”. “Ninguém vai nos intimidar. Nós vamos continuar firmes nas ruas, fazendo nossa campanha com paz e respeito”, afirmou. 

Pessoas que estavam no local recolheram a placa do veículo, que se soltou na colisão e ficou pela pista. Consultas ao registro veicular apontam que o carro está registrado em nome de Tarcísio Manoel da Rocha, servidor público efetivo da Câmara dos Deputados desde 1993. No portal de transparência do órgão, consta que, atualmente, a remuneração bruta dele supera os R$ 54 mil (remuneração fixa de R$ 41.843,73 e vantagens de natureza pessoal de R$ 12.519,05).

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

JC
JC

Júlia Costa

Por Carlos Silva e Júlia Costa
postado em 23/09/2026 15:12 / atualizado em 23/09/2026 15:24
x