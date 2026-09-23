Pais de Ewerton afirmam em júri que Carlos Xavier ameaçou o filho

Os pais do adolescente Ewerton da Rocha Ferreira, morto aos 16 anos em 2004, afirmaram que o ex-deputado Carlos Pereira Xavier já havia comparecido à residência da família para ameaçar a vítima. Em júri realizado na manhã desta quarta-feira (23/9), no Fórum do Recanto das Emas, Cirlene Ribeiro da Rocha e Osmar Rocha relataram episódios que antecederam o assassinato.

O crime ocorreu à época em que Xavier exercia mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Em relato ao tribunal, Osmar afirmou que o ex-distrital procurou a família e disse: "É muito perigoso mexer com mulher casada". Devido a boatos de infidelidade, o réu supostamente foi tirar a limpo a história de que o jovem estaria se relacionando com a sua então esposa, Maria Lúcia Araújo Xavier.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na mesma ocasião, conforme o depoimento, o ex-parlamentar teria feito graves intimidações. "Pessoas já tinham se oferecido para matar o Ewerton", relatou a família em plenário. Ainda durante os testemunhos, foi destacado que o adolescente sempre negou qualquer envolvimento com Maria Lúcia, apesar de fofocas que circulavam na igreja frequentada por eles sugerirem boatos maliciosos sobre o jovem. O processo acumula idas e vindas ao longo de 22 anos: em 2014 houve uma condenação que acabou anulada, além de um período em que o réu permaneceu foragido até os novos desdobramentos judiciais.