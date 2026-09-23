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Pais de Ewerton afirmam em júri que Carlos Xavier ameaçou o filho

Em depoimento no novo julgamento, pai e mãe do adolescente relembraram investidas e ameaças feitas pelo réu antes do crime cometido em 2004

Pai de Ewerton da Rocha Ferreira, adolescente morto em 2004 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Pai de Ewerton da Rocha Ferreira, adolescente morto em 2004 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os pais do adolescente Ewerton da Rocha Ferreira, morto aos 16 anos em 2004, afirmaram que o ex-deputado Carlos Pereira Xavier já havia comparecido à residência da família para ameaçar a vítima. Em júri realizado na manhã desta quarta-feira (23/9), no Fórum do Recanto das Emas, Cirlene Ribeiro da Rocha e Osmar Rocha relataram episódios que antecederam o assassinato.

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O crime ocorreu à época em que Xavier exercia mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Em relato ao tribunal, Osmar afirmou que o ex-distrital procurou a família e disse: "É muito perigoso mexer com mulher casada". Devido a boatos de infidelidade, o réu supostamente foi tirar a limpo a história de que o jovem estaria se relacionando com a sua então esposa, Maria Lúcia Araújo Xavier.

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Na mesma ocasião, conforme o depoimento, o ex-parlamentar teria feito graves intimidações. "Pessoas já tinham se oferecido para matar o Ewerton", relatou a família em plenário. Ainda durante os testemunhos, foi destacado que o adolescente sempre negou qualquer envolvimento com Maria Lúcia, apesar de fofocas que circulavam na igreja frequentada por eles sugerirem boatos maliciosos sobre o jovem. O processo acumula idas e vindas ao longo de 22 anos: em 2014 houve uma condenação que acabou anulada, além de um período em que o réu permaneceu foragido até os novos desdobramentos judiciais.

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Beatriz Mascarenhas
postado em 23/09/2026 13:12
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