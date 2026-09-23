Professor da UnB lança nova tradução de clássico de Nietzsche

Scarlett Marton e Fernando R. de Moraes Barros, responsáveis pela nova tradução de Nietzsche e obra inédita sobre Zaratustra - (crédito: Divulgação)

Feita pelo professor Fernando Barros, da Universidade de Brasília (UnB) e com texto introdutório de Scarlett Marton, a nova tradução de Assim falava Zaratustra, um dos livros mais contundentes de Friedrich Nietzsche, tem lançamento marcado na Licraria Circulares na príxma segunda-feira (28/9). Os dois participam de bate-papo com o público sobre a nova edição do clássico de Nietzsche, que busca acompanhar o itinerário de Zaratustra ao descer da montanha para compartilhar sua visão de mundo.

A versão, publicada pela editora Autêntica, propõe decifrações inovadoras e soluções penetrantes. Sem separar vivência e reflexão filosófica, a tradução convida os leitores a ressignificar a interpretação da obra desde a sua base.

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O livro conta com revisão técnica e texto introdutório de Scarlett Marton, especialista mundial no legado do filósofo. Simultaneamente, a autora lança o livro inédito Nietzsche e a obra por fazer: Zaratustra, que também integra o projeto.

Análise aprofundada

Na obra, Marton investiga como Assim falava Zaratustra une os pilares da filosofia madura de Nietzsche. Entre os pontos abordados estão:

A noção de valor e o procedimento genealógico;

O conceito de vontade de potência;

A teoria das forças;

O pensamento do eterno retorno do mesmo.

A autora argumenta que, ao contrário de interpretações tradicionais, o problema central do livro não é o eterno retorno ou a ideia de além-do-homem. O foco seria o projeto de transvaloração de todos os valores, para o qual essas outras ideias funcionam como elementos decisivos.

Reunidas em uma "caixa", as duas obras representam uma dupla contribuição aos estudos sobre Nietzsche. O lançamento, acompanhado de um bate-papo com os autores, acontece no dia 28/9, às 18h, na Livraria Circulares (CRN 714).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.