Primavera na porta! Nova estação começa na noite desta terça-feira (22/9)

Dia será quente no Distrito Federal ao longo desta terça-feira (22/9) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Entre dias quentes e tardes chuvosas, a primavera dá as caras no final do dia desta terça-feira (22/9). Apesar da previsão de hoje ser de 34ºC no Distrito Federal, o clima pode mudar ao longo da semana, trazendo a típica chuva primaveril. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade do ar está baixa, alcançando cerca de 20% na capital. Entretanto, espera-se instabilidade.

O dia amanheceu fazendo 16,6ºC no quadradinho. De acordo com a meteorologista do instituto, Elizabeth Carnevski, o dia será bem quente, e os avisos de baixa umidade podem aparecer e cair em questão de poucos dias. "Na quarta-feira (23/9), é possível que chova ao final da tarde, apesar de o dia também ser quente", descreve a especialista.

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Elizabeth explica que a estação da primavera tende a ser cheia de surpresas, podendo pegar todo mundo de surpresa. "Estamos entrando em uma estação de transição, então pode-se ter várias previsões na mesma semana", esclarece Carnevski