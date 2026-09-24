Vídeo: dupla é presa em flagrante por roubo de cabos no Setor Noroeste

PMDF prende dois homens em flagrante por furto de cabos no Noroeste - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos em flagrante, nesta quinta-feira (24/9), suspeitos de furtarem cabos de energia na SQNW 107, no Noroeste. O material, utilizado na fiação de jardins da região, teria sido retirado durante a madrugada.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta de 0h50, após receber informações sobre o crime. Durante o patrulhamento, os policiais contaram com o apoio do monitoramento feito por porteiros da região e localizaram os dois suspeitos. Os homens foram abordados e conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde a ocorrência foi registrada.

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Segundo a corporação, a colaboração de moradores, porteiros e profissionais que atuam no monitoramento contribuiu para a localização dos suspeitos. A recomendação é que, diante de qualquer movimentação considerada suspeita, a população acione a PMDF pelo telefone 190.