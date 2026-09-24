Sambadeiras de Roda realizam vivência com música e dança no Conic

Em 2024 o coletivo foi contemplado com o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos pela Câmara Legislativa - (crédito: Foto: Divulgação/Sambadeiras de Roda)

O coletivo Sambadeiras de Roda promove, nesta quinta-feira (24/9), uma vivência aberta ao público reunindo canto, dança, musicalidade e fundamentos da tradição do samba de roda no espaço Kifanda, no Conic, às 19h. O objetivo é vivenciar a roda como lugar de troca, ancestralidade e memória junto aos saberes da cultura popular.

Lígia Siqueira, 29 anos, psicóloga, dançarina e integrante do coletivo, conta que o grupo é onde ela consegue cuidar da saúde, espiritualidade e construir bem-viver. “Fortaleço e sou fortalecida por outras mulheres. É meu respiro depois de um dia cansativo. Saio renovada das nossas rodas. Sou muito feliz aqui”, celebra.

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Sambadeiras de Roda é um grupo do Distrito Federal formado por mulheres negras com a proposta de estudar e praticar o Samba de Roda, idealizado por Diangala e Camila Ferreira, em 2021. A principal referência do coletivo é o Samba de Roda Rural.

A partir dos estudos e mobilizações artístico-culturais, as Sambadeiras de Roda dão continuidade a saberes ancestrais da cultura popular a partir de oficinas abertas ao público adulto e infantil, apresentações e ações sociais por todo o Distrito Federal. Em 2024, o coletivo foi contemplado com o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos pela Câmara Legislativa.

Serviço:

Vivência Aberta de Samba de Roda

Data: Quinta-feira, 24/09

Hora: 19h

Local: Espaço Kifanda, Conic, Setor de Diversões Sul

Valores: Solidário (R$ 50), Justo (R$ 80) e Abundante (R$ 100). Oferecem, ainda, bolsas para mulheres negras e espaço para diálogo com quem valoriza a cultura popular.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



