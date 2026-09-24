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ELEIÇÕES 2026

"A escolha ficou ainda mais clara", diz Grass após impugnação de Arruda

Candidato do PT disse que não faria juízo de valor da decisão do TSE, elogiou Arruda e criticou a gestão de Celina Leão e o grupo político ligado a Ibaneis Rocha

Leandro Grass defendeu sua candidatura como alternativa à atual governadora - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )
Leandro Grass defendeu sua candidatura como alternativa à atual governadora - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrar o registro da candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass (PT) afirmou, em nota, que não faria juízo de valor sobre a decisão e defendeu sua candidatura como alternativa à atual governadora, Celina Leão (PP). “Arruda foi um adversário correto comigo. Nos debates, mesmo com divergências, sempre nos tratamos com respeito, e a participação dele qualificou a discussão sobre os grandes temas da nossa cidade”, destacou o candidato.

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A dez dias das eleições, Grass afirmou que, com a saída de Arruda da disputa, a escolha sobre quem deverá governar a capital federal ficou “ainda mais clara”. “Mudar de rumo ou entregar mais quatro anos ao grupo de Ibaneis Rocha, Celina Leão e Gustavo Rocha”, disse. 

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O candidato criticou a gestão de Celina e a responsabilizou pelas questões envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. “Foi sob o comando deles que Brasília viveu o maior escândalo de corrupção da sua história, o caso Banco Master, que colocou em risco o banco público dos brasilienses. As relações desse grupo com Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro precisam ser esclarecidas à população”, afirmou.

Ao defender seu projeto de governo, Grass afirmou que pretende priorizar a transparência, justiça social, combate à pobreza e à desigualdade e o enfrentamento dos problemas da saúde pública do DF. “Sempre defendi uma frente ampla e social, com todos os setores que desejam uma Brasília cidadã e com os direitos da população garantidos. Por isso, convido todos os eleitores que querem mudança a construir conosco essa alternativa”, destacou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 24/09/2026 14:57
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