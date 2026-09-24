Celina evita comentar situação de Arruda: "Eu faço a minha campanha"

Na avaliação da governadora, a situação jurídica de Arruda não deve ser associada à campanha dela - (crédito: Vinícius Saiki/Divulgação)

A governadora do DF e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), evitou comentar diretamente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que barrou, nesta quinta-feira (24/9), a candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do Distrito Federal. Ao ser questionada, em entrevista à TMC, sobre o julgamento, a chefe do Executivo afirmou que não pretende pautar a campanha por ataques a adversários ou pela situação eleitoral de outros candidatos.

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“Eu não tenho nada para falar sobre a candidatura do Arruda. Eu nunca fiz campanha falando mal das pessoas ou sobre expectativa de ele estar elegível ou não. Eu faço a minha campanha”, declarou. Segundo Celina, a estratégia adotada por ela é concentrar o discurso nas ações do governo e nas demandas da população.

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“Porque a minha campanha só tem um compromisso: cuidar das pessoas”, afirmou. A governadora citou entregas e medidas recentes da administração como exemplos da atuação que pretende apresentar durante a campanha. “Todos os dias, cuidamos das pessoas. Temos feito entregas no governo todo dia, nomeando professores, médicos, ocupando centro administrativo, fazendo a nossa parte”, disse.

Celina também afirmou que tem sido alvo de críticas de adversários desde o início do período eleitoral, mas disse que não pretende adotar a mesma postura. “Eu não faço como eles fazem comigo. Desde que começou a campanha, eles não fazem campanha, só falam mal de mim”, declarou.

Na avaliação da governadora, a situação jurídica de Arruda não deve ser associada à disputa dela pelo Palácio do Buriti. “Sobre o destino do Arruda, isso não tem nada a ver com a minha eleição”, afirmou. Ao concluir, Celina reforçou que pretende colocar o eleitorado no centro da campanha: “A minha eleição só tem um ator principal, que é o povo”.

Decisão

O TSE decidiu, nesta quinta-feira (24/9), por cinco votos a dois, manter o indeferimento da candidatura de Arruda. O julgamento confirmou decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), que havia considerado o ex-governador inelegível em razão de condenações por improbidade administrativa relacionadas à Operação Caixa de Pandora.

Com a decisão, o TSE determinou a comunicação imediata ao TRE-DF para cessar a condição de Arruda como candidato sub judice. A corte também determinou que ele cesse a campanha e não receba recursos dos fundos eleitoral e partidário.

A defesa de Arruda afirmou que ainda há possibilidade de recurso, mas o ex-candidato já afirmou que não pretende recorrer.