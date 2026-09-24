"Decisão justa", afirma Samara sobre encerramento da campanha de Arruda

A candidata ao GDF Samara Mineiro (UP) comentou sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que barrou a candidatura do candidato José Roberto Arruda (PSD), na manhã desta quinta-feira (24/9). A candidata definiu como "uma decisão muito importante", em vista da Lei da Ficha Limpa. "Essa lei foi uma importante conquista do povo, que se mobilizou em todo o Brasil", disse.
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Sobre possíveis impactos em sua candidatura, Samara destacou que continuará nas ruas, falando com a população. "A nossa campanha continua igual. Continua nas ruas apresentando uma alternativa socialista para o Distrito Federal", afirmou.
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