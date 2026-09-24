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Eleições 2026

"Decisão justa", afirma Samara sobre encerramento da campanha de Arruda

Sobre possíveis impactos em sua candidatura, a candidata da UP ao GDF destacou que continuará nas ruas, falando com a população. "A nossa campanha continua igual. Continua nas ruas apresentando uma alternativa socialista para o Distrito Federal"

A candidata definiu como
A candidata definiu como "uma decisão muito importante" em vista da Lei da Ficha Limpa - (crédito: Foto: Luiz Fellipe Alves/C.B/D.A Press)

A candidata ao GDF Samara Mineiro (UP) comentou sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que barrou a candidatura do candidato José Roberto Arruda (PSD), na manhã desta quinta-feira (24/9). A candidata definiu como "uma decisão muito importante", em vista da Lei da Ficha Limpa. "Essa lei foi uma importante conquista do povo, que se mobilizou em todo o Brasil", disse.

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Sobre possíveis impactos em sua candidatura, Samara destacou que continuará nas ruas, falando com a população. "A nossa campanha continua igual. Continua nas ruas apresentando uma alternativa socialista para o Distrito Federal", afirmou.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 24/09/2026 17:51
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