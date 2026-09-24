Professor Robson considera decisão contra Arruda "justa, mas tardia"

Candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Professor Robson (PSTU) considerou “justa, correta, mas muito tardia” a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de barrar o registro da candidatura de José Roberto Arruda (PSD).

“Nós temos que parar, aqui no Brasil, de ter candidato completamente inelegível, que ainda fica ocupando espaço de tempo de TV, porque ele era chamado para debates, e eu, que não tenho nenhuma culpa no cartório, não tenho nenhum problema que impeça a minha eleição, fiquei de fora”, afirmou o candidato.

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Segundo Robson, ele sempre defendeu que Arruda deveria ser preso. “Ao contrário de candidatos que ficaram puxando o saco do Arruda, dizendo que ele deveria concorrer, eu dizia sempre: ‘Arruda já devia estar preso’. É esse o exemplo que nós temos que dar”, ressaltou.

O candidato elogiou a Lei da Ficha Limpa, tema de discussões desde a aprovação de mudanças na legislação. “Essa lei visa limpar a política brasileira, para acabar com essas barbaridades que nós estamos vendo aí, seja com o Arruda, seja o Banco Master, sejam vários outros problemas que estão colocados aí”, afirmou.

Professor Robson voltou a classificar a decisão como positiva, mas criticou o momento em que ocorreu. “Por mim, foi correta. Pena que foi tarde, mas vamos ver se agora, pelo menos, ajuda a diminuir a poluição do ecossistema político aqui do Distrito Federal”, destacou.