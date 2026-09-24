Veículo furtado em Ceilândia é perseguido pela polícia, e suspeito é detido

Perseguição entre o suspeito do furto e a polícia nas ruas de Ceilândia - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por José Ghesti*

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Um carro foi furtado na Feira do Produtor, em Ceilândia, nesta quinta-feira (24/9), às 13h, quando a Polícia Militar do DF foi acionada e iniciou uma perseguição que terminou na prisão do suspeito. Após tomarem conhecimento da placa do veículo, os policiais iniciaram a patrulha e encontraram o homem próximo ao cruzamento da Beer House.

Segundo a polícia, foi dada ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor. Com isso, deu-se início a perseguição entre o suspeito e a viatura, e que durou cerca de 15 minutos.

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O suspeito percorreu diversas regiões da Ceilândia, quando voltou para o cruzamento próximo a Beer House. Ele acabou colidindo com outro veículo, abandonou o carro e entrou no estabelecimento. Foi quando a polícia realizou a prisão.

O envolvido foi encaminhado para a 15ª Delegacia (Ceilândia Centro). Conforme as informações fornecidas, ele possui registros anteriores por furto, roubo e receptação e estava em liberdade provisória. O motorista do veículo atingido sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), e seu estado de saúde é estável. A polícia não deu detalhes sobre o encaminhamento do veículo furtado.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates



