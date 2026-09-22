Cine Viva 60+ chega a Ceilândia com formações e sessões de filme

Idosos com o certificado de conclusão da oficina de audiovisual ofertado pelo Cine Viva 60+ - (crédito: Divulgação)

Por José Ghesti*

A partir de amanhã (23/9) até domingo (27/9), o projeto cultural Cine Viva 60+ vai ocupar a Praça da Bíblia, em Ceilândia. Com programação gratuita, o evento contará com cinema ao ar livre e oficinas de audiovisual para pessoas com ou mais de 60 anos de idade.

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O projeto Cine Viva 60+ une cultura, aprendizado e convivência. Sua proposta consiste em cursos de audiovisuais para idosos e cinemas ao ar livre, uma forma de inclusão e proximidade da comunidade local.

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O evento começará com as oficinas de audiovisual, onde as pessoas idosas poderão aprender na prática a fotografar e gravar vídeos. Haverão estudos sobre enquadramento, composição, luz, sombra e configurações básicas para a produção de fotos e vídeos.

Ao final da oficina, os participantes que concluírem a formação poderão conquistar um certificado de conclusão. Além disso, vão concorrer ao sorteio de um celular, para continuar a praticar o audiovisual no dia a dia. Para se inscrever nas oficinas, basta acessar o site do Cine Viva 60+.

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À noite, a praça se transformará em um cinema ao ar livre, com sessões gratuitas para toda a população. Contando também com pipoca e refrigerante de graça para os telespectadores das sessões. Após os filmes, de quarta a sexta, o evento terá atração especial para as crianças, com as apresentações do mágico Tio André.

A próxima parada do projeto será no Guará, do dia 7 ao dia 11 de outubro.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado