Galípolo confirma intimação da PF para depor sobre caso Master

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, confirmou que recebeu a intimação da Polícia Federal (PF) para prestar depoimento sobre a fiscalização do Banco Master.
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A declaração ocorreu nesta quinta-feira (24/9), durante coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre. Na ocasião, ele não soube informar a data exata do depoimento, mas afirmou que deve ocorrer no início de outubro.
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Além de Galípolo, a PF também intimou o ex-presidente do BC Roberto Campos Neto, o diretor de Fiscalização, Ailton Aquino, e o dono do BTG Pactual, André Esteves.
As intimações foram determinadas pela PF em 9 de setembro. Como serão ouvidos na condição de testemunhas, os quatro têm o dever de dizer a verdade sobre o que viram e ouviram ao longo do processo.
Campos Neto assumiu o comando do Banco Central em 2019, enquanto Galípolo passou a presidir a instituição em 2025. Ambos acompanharam o crescimento das operações do Banco Master.
Os quatro foram citados no depoimento prestado pelo ex-diretor do BC Paulo Sérgio Souza, afastado do cargo após informações indicarem que ele atuava dentro da autarquia para favorecer o banco de Daniel Vorcaro.
Segundo as investigações, Souza teria prestado uma espécie de consultoria formal à instituição em troca de propina. O acusado nega os crimes.
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