Ceilândia e Samambaia registraram chuva de granizo nesta quinta-feira (24/9)

Granizo é registrado na tarde desta quinta-feira (24/9) em Ceilândia - (crédito: Cedido ao Correio )

Há previsão de chuvas moderadas em todo do Distrito Federal, amanhã (25/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão chama atenção para as regiões do Jardim Botânico e São Sebastião, onde podem ocorrer trovoadas. A temperatura poderá chegar aos 31ºC, com mínima de 19ºC. A umidade marca máxima de 90% e mínima de 30%.

Ceilândia e Samambaia registraram granizo na tarde desta quinta-feira (24/9). Também choveu em outras regiões do DF, como Asa Norte, Planaltina e Lago Norte. Os termômetros marcaram máxima de 30ºC e mínima de 17ºC, com umidade máxima de 85% e mínima de 40%.



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*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado