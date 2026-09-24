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PREVISÃO DO TEMPO

Ceilândia e Samambaia registraram chuva de granizo nesta quinta-feira (24/9)

Também choveu em outras regiões do DF, como Asa Norte, Lago Norte e Planaltina. A previsão é mais precipitações para todo o DF nesta sexta-feira (25/9)

Granizo é registrado na tarde desta quinta-feira (24/9) em Ceilândia - (crédito: Cedido ao Correio )
Granizo é registrado na tarde desta quinta-feira (24/9) em Ceilândia - (crédito: Cedido ao Correio )

Há previsão de chuvas moderadas em todo do Distrito Federal, amanhã (25/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão chama atenção para as regiões do Jardim Botânico e São Sebastião, onde podem ocorrer trovoadas. A temperatura poderá chegar aos 31ºC, com mínima de 19ºC. A umidade marca máxima de 90% e mínima de 30%. 

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Ceilândia e Samambaia registraram granizo na tarde desta quinta-feira (24/9). Também choveu em outras regiões do DF, como Asa Norte, Planaltina e Lago Norte. Os termômetros marcaram máxima de 30ºC e mínima de 17ºC, com umidade máxima de 85% e mínima de 40%.

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*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado 

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  • Granizo atinge Ceilândia e Samambaia
    Granizo atinge Ceilândia e Samambaia Foto: Silas Cabral
  • Granizo atinge Ceilândia e Samambaia
    Granizo atinge Ceilândia e Samambaia Foto: Silas Cabral
  • Granizo é registrado na tarde desta quinta-feira (24/9)
    Granizo é registrado na tarde desta quinta-feira (24/9) Foto: Cedido ao Correio
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Elias Frazão

Estudante da UnB apaixonado pelo jornalismo.

Por Elias Frazão
postado em 24/09/2026 19:03
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