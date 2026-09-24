Parlamentares dos EUA acusam governo Trump de interferência nas eleições do Brasil

Um grupo de parlamentares e senadores dos Estados Unidos enviou, nesta quinta-feira (24/9), uma carta ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na qual manifesta preocupação com o que classifica como uma campanha coordenada de interferência e desestabilização da democracia brasileira conduzida pela administração de Donald Trump antes das eleições presidenciais de outubro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O documento é subscrito por nomes como o senador Bernie Sanders e os deputados Pramila Jayapal, Alexandria Ocasio-Cortez, Delia Ramirez e Jesús García. Os parlamentares citam uma série de medidas adotadas pelo governo norte-americano desde 2025 e afirmam que as ações representam uma mudança na postura dos Estados Unidos em relação às instituições brasileiras.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Entre os episódios mencionados estão a aplicação de tarifas e sanções contra o Brasil durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a carta, o governo Trump utilizou medidas econômicas para pressionar a Corte no processo envolvendo Bolsonaro, acusado de tentar promover um golpe para permanecer no poder.
O documento também cita a investigação comercial aberta pelo governo dos Estados Unidos sob a Seção 301, que resultou na aplicação de tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros. De acordo com os parlamentares, a investigação ocorreu em meio às críticas de Trump às decisões da Justiça brasileira envolvendo Bolsonaro e empresas norte-americanas de redes sociais.
Outro ponto destacado é a atuação de Darren Beattie, nomeado assessor sênior do Departamento de Estado para assuntos relacionados ao Brasil. Os parlamentares questionam a escolha e fazem críticas às posições públicas de Beattie sobre instituições brasileiras. O funcionário já havia sido impedido de entrar no Brasil em março, após o Itamaraty apontar omissão e falseamento de informações sobre os motivos de sua viagem.
A carta também menciona a aproximação entre Trump e o senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência. Segundo o documento, em maio, durante encontro no Salão Oval, Flávio teria solicitado a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs). Dois dias depois, o Departamento de Estado adotou a medida, de acordo com os parlamentares.
Saiba Mais
- Política "Turma do KN": CNJ conduz operação contra desembargador Newton Ramos, do TRF-1
- Política Celina é a principal beneficiada com saída de Arruda, avalia CEO da Opinião
- Política Declaração de Flávio sobre avião de Vorcaro volta a circular após reportagem
- Política Lula volta a citar Trump ao protestar contra "ingerência" nas eleições
- Política Flávio ofereceu "ajuda" a Vorcaro dias antes do banqueiro ser preso
- Política Brasília aderiu à polarização entre Lula e Flávio, diz CEO da Opinião