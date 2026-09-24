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Polícia Federal deve investigar ataque a campanha de deputado na Asa Sul

MPE pediu apuração contra motorista que destruiu bandeiras de candidato do PT; caso pode ser enquadrado como crime eleitoral

Motorista atropela material de campanha de Ricardo Vale (PT) na 216 Sul - (crédito: Júlia Costa/CB/D.A Press)
Motorista atropela material de campanha de Ricardo Vale (PT) na 216 Sul - (crédito: Júlia Costa/CB/D.A Press)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar a destruição de materiais de campanha do deputado distrital na quadra 216 Sul. Para instruir a investigação, a 1ª Promotoria de Justiça Eleitoral solicitou que a PF recolha imagens de câmeras de segurança públicas e privadas da região do local e das possíveis rotas de fuga. O órgão também pediu o mapeamento de testemunhas, a identificação dos autores dos vídeos que circularam nas redes sociais e o acesso à cópia do boletim de ocorrência já registrado na Polícia Civil.

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Na última quarta-feira (23/9), o motorista de uma Fiat Strada avançou com o veículo sobre totens e bandeiras do deputado distrital e candidato à reeleição Ricardo Vale (PT), que estavam instalados em uma rotatória da região. Imagens gravadas por apoiadores da campanha mostram o momento em que o motorista passa por cima das peças publicitárias. Com o impacto da colisão, a placa do automóvel se soltou e permaneceu na pista, sendo recolhida por pessoas que presenciaram a cena.

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Consultas ao registro veicular apontam que o carro pertenceria a Tarcísio Manoel da Rocha, servidor efetivo da Câmara dos Deputados desde 1993, com remuneração bruta superior a R$ 54 mil. Procurado pela reportagem, o servidor negou conhecimento prévio sobre o incidente. "Não estou sabendo. Vou verificar o que aconteceu", declarou antes de encerrar o contato sem detalhar quem conduzia o veículo no momento do ato.

Em pronunciamento nas redes sociais, o deputado Ricardo Vale afirmou que o caso será levado às autoridades e classificou o episódio como um "ato de intolerância política". O parlamentar declarou que a equipe manterá as atividades de rua normalmente. Segundo o MPE, a conduta do motorista está sendo apurada sob a suspeita de crime eleitoral enquadrado no artigo 331 do Código Eleitoral, que prevê punição para quem inutilizar, alterar ou perturbar meios de propaganda regular. O inquérito busca esclarecer a dinâmica do ataque, contabilizar os prejuízos e determinar a motivação do ato.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 24/09/2026 21:07
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