Ricardo Vale registra ocorrência após ataque a material de campanha

O candidato à reeleição a deputado distrital Ricardo Vale (PT) registrou ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) após um motorista avançar sobre materiais de campanha na 216 Sul. O parlamentar classificou o episódio como "violência política" e afirmou que vai acompanhar a investigação.
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Vale se manifestou nas redes sociais na noite desta quarta-feira (23/9), depois de ir à delegacia. Segundo o candidato, um integrante da equipe de campanha quase foi atingido pelo veículo durante o episódio.
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“A gente não quer deixar essa história passar batida. Foi um crime de violência política, um crime que quase matou um dos nossos militantes, e a gente não pode aceitar no regime democrático coisas como essa”, afirmou.
Na manhã desta quarta, um motorista avançou sobre bandeiras e totens da campanha de Ricardo Vale que estavam posicionados em uma rotatória na 216 Sul. Um vídeo gravado por cabos eleitorais mostra o momento em que o veículo passa pelo local, atinge o material e deixa a área. A placa do carro se soltou durante a ação e ficou na pista.
Vale afirmou que espera que a polícia e a Justiça apurem o caso e responsabilizem o autor. “É inaceitável isso, e eu estou me solidarizando aqui com a nossa equipe que sofreu essa violência política”, disse.
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