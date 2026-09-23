InícioPolítica
Distrito Federal

Ricardo Vale registra ocorrência após ataque a material de campanha

Candidato afirma que integrante da equipe quase foi atingido por motorista que avançou sobre bandeiras e totens na 216 Sul

Motorista atropela material de campanha de Ricardo Vale (PT) na Asa Sul - (crédito: Júlia Costa/CB/D.A Press)
Motorista atropela material de campanha de Ricardo Vale (PT) na Asa Sul - (crédito: Júlia Costa/CB/D.A Press)

O candidato à reeleição a deputado distrital Ricardo Vale (PT) registrou ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) após um motorista avançar sobre materiais de campanha na 216 Sul. O parlamentar classificou o episódio como "violência política" e afirmou que vai acompanhar a investigação.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Vale se manifestou nas redes sociais na noite desta quarta-feira (23/9), depois de ir à delegacia. Segundo o candidato, um integrante da equipe de campanha quase foi atingido pelo veículo durante o episódio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

  • Vídeo: Homem atira no chão e agride pessoa em situação de rua na Asa Norte

  • Taxista relata desespero em assalto com diplomata baleada em SP

  • Trio é preso em flagrante com carro roubado no Riacho Fundo I

“A gente não quer deixar essa história passar batida. Foi um crime de violência política, um crime que quase matou um dos nossos militantes, e a gente não pode aceitar no regime democrático coisas como essa”, afirmou.

Na manhã desta quarta, um motorista avançou sobre bandeiras e totens da campanha de Ricardo Vale que estavam posicionados em uma rotatória na 216 Sul. Um vídeo gravado por cabos eleitorais mostra o momento em que o veículo passa pelo local, atinge o material e deixa a área. A placa do carro se soltou durante a ação e ficou na pista.

Vale afirmou que espera que a polícia e a Justiça apurem o caso e responsabilizem o autor. “É inaceitável isso, e eu estou me solidarizando aqui com a nossa equipe que sofreu essa violência política”, disse.

Assista:

 

 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 

Uma publicação partilhada por Ricardo Vale????? (@ricardovaledf)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 23/09/2026 23:55 / atualizado em 24/09/2026 00:02
x