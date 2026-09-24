Samara Mineiro promete ampliar recursos para saúde mental no DF

A candidata ao Governo do Distrito Federal Samara Mineiro (UP) defendeu, nesta quinta-feira (24/9), a ampliação dos investimentos em saúde mental e a criação de novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no Distrito Federal. A declaração ocorreu durante evento da Associação Brasileira de Enfermagem, no qual candidatos ao Palácio do Buriti assinaram a Carta Compromisso da Saúde Mental.

Para Samara, a mobilização de diferentes setores da sociedade em torno da saúde mental é importante diante do cenário apresentado durante o evento. “O que foi apresentado hoje são dados relativos ao caos da saúde, porque a gente já sabe que existe. Hoje, o Distrito Federal tem a segunda pior assistência à saúde mental do país, mesmo recebendo mais recursos que as outras unidades da Federação”, afirmou.

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Samara ainda defendeu que a saúde mental seja tratada de forma transversal, articuladas a outras áreas das políticas públicas. Na avaliação dela, outras questões importantes também precisam ser consideradas no enfrentamento dos problemas relacionados à saúde mental. “As pessoas precisam de moradia, transporte, emprego, renda, para que a gente possa fazer o enfrentamento ao problema de saúde mental”, disse.

Entre as propostas apresentadas pela candidata está o aumento no repasse do Fundo Constitucional para a área da saúde. Segundo Samara, os recursos seriam utilizados, entre outras medidas, para ampliar a estrutura de atendimento em saúde mental. “Nós nos comprometemos também a aumentar o repasse do Fundo Constitucional em R$ 5 bilhões para a área da saúde, para que a gente consiga construir novos Caps, para que a gente consiga nomear todos os servidores da saúde que foram aprovados e ainda não foram nomeados, para fazer novos concursos e novas nomeações”, destacou.