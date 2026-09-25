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Lobo-guará é resgatado na Cidade Estrutural e devolvido ao Cerrado

Animal foi localizado próximo a capela na região de Santa Luzia e reintegrado com segurança ao Cerrado

O animal foi devolvido para a natureza logo após ser resgatado - (crédito: Divulgação/PMDF)
O animal foi devolvido para a natureza logo após ser resgatado - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um lobo-guará foi resgatado na manhã desta quinta-feira (24/9) após ser avistado na região de Santa Luzia, na Cidade Estrutural. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado pela manhã para realizar o recolhimento do animal, localizado nas proximidades da Capela Santa Luzia.

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A equipe especializada efetuou a captura de forma técnica e segura, garantindo a proteção da comunidade local e a integridade física do animal. Por estar próximo a remanescentes do Cerrado e ao Parque Nacional de Brasília, o local registra frequente circulação de fauna silvestre em áreas urbanas. Após passar por avaliação que confirmou suas boas condições de saúde, o lobo-guará foi devolvido ao seu habitat.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 25/09/2026 00:14
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