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Prisão

Condenado por estupro e sequestro em fuga é preso no Recanto das Emas

Homem com pena de 14 anos a cumprir foi localizado pelo serviço de inteligência e equipe do 27º Batalhão da PM.

O foragido foi capturado e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) - (crédito: Caio Gomez)
O foragido foi capturado e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) - (crédito: Caio Gomez)

Um homem condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de estupro e sequestro com cárcere privado foi preso pela Polícia Militar do DF no final da tarde desta quinta-feira (10/9), na Quadra 201 do Recanto das Emas. A prisão ocorreu por volta das 17h30, em uma ação conjunta entre a equipe de patrulhamento do 27º Batalhão e o serviço de inteligência da corporação.

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Durante a abordagem de rotina, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, expedido em razão da condenação por crimes contra a dignidade sexual e liberdade individual. O foragido foi capturado e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde permanece à disposição do Poder Judiciário para o início do cumprimento da pena.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 10/09/2026 22:03
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