Festival TRAM4U reúne artistas da cena urbana do DF neste sábado (26)

O estacionamento do JK Shopping será transformado neste sábado (26), em um grande ponto de encontro da cultura urbana do Distrito Federal. Das 16h à meia-noite, a primeira edição do Festival TRAM4U estreia em Brasília com uma programação gratuita que mistura música, arte, gastronomia, empreendedorismo e economia criativa, tendo o hip hop como eixo central de todas as atividades. A retirada dos ingressos é através da plataforma do Sympla e o acesso ao evento é mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou de uma peça de roupa.

A proposta vai além dos palcos. Em sua primeira edição, o festival busca apresentar ao público a diversidade de uma cena cultural que há décadas movimenta bairros, coletivos, artistas independentes e empreendedores da capital. A programação reúne apresentações dos grupos Pacificadores e 3UmSó, da cantora Isa Marques e um tributo especial ao grupo Álibi, com Saphira e Ravel. Além disso, o evento também contará com a apresentação de Djs: Df Janna, Dj Nino, Smith Dj, Dj Ocimar e o MC Alvs.

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Para Ravel, a apresentação tem um significado que ultrapassa o palco e destaca a trajetória de sua família. “A expectativa para o festival tá muito alta. Primeiro porque a gente tá jogando em casa. A gente tá ali na Ceilândia, Taguatinga, M Norte, que é onde meu pai (Rivas), meu tio e toda a minha família viveram uma grande parte da vida e fizeram vários clássicos. Então, eu e a Saphira temos a oportunidade de cantar num festival dessa dimensão, justamente nesse lugar, nesse território, e tocar esses clássicos que fazem parte da história da nossa família. Isso é muito importante pra gente. Fazer esse tributo nesse local, com toda a estrutura que o festival tá oferecendo, torna tudo ainda mais especial pra gente”, afirma o artista.

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Além dos shows, o público poderá circular pela Feira Urbana, espaço dedicado a marcas independentes, iniciativas de empreendedorismo e projetos ligados à economia criativa. A programação também inclui uma exposição do artista Rivas, além de food trucks e opções gastronômicas.

Uma das organizadoras do evento, Renata Alves explica que o festival surge como resultado de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido dentro da cena hip hop do Distrito Federal. Segundo ela, a iniciativa pretende ampliar a visibilidade de um setor que movimenta cultura e gera oportunidades econômicas. O TRAM4U nasce com o objetivo de fortalecer a cena do Hip Hop do DF como vetor de cultura, economia criativa e ocupação qualificada do espaço público. TRAM4U é maior que um evento. Ele é a junção de tudo que viemos construindo na cena do Hip Hop do DF”, afirma.

A organizadora destaca que o festival é apenas uma das frentes desenvolvidas pelo projeto. “O que estamos lançando agora é o festival, mas ele é apenas um dos produtos que desenvolvemos dentro do TRAM4U. Nosso objetivo com o festival é apresentar esse ecossistema para o público”, ressalta.

O evento também reflete um momento de fortalecimento da cultura urbana no Distrito Federal. Nos últimos anos, batalhas de rima, coletivos culturais, produtores independentes e marcas ligadas ao hip hop ampliaram sua presença em diferentes regiões administrativas, consolidando uma cadeia produtiva que vai muito além da música.

A expectativa da organização é de que a primeira edição reúna um público expressivo. “Nossa expectativa é reunir muito mais de 1.500 pessoas nesta primeira edição em Brasília, onde a procura já ultrapassou 5 mil. A importância está justamente em mostrar que o Hip Hop do DF tem cadeia produtiva, gera trabalho, gera renda e merece um produto à altura”, destaca Renata.

Com entrada solidária, o TRAM4U tem como objetivo a democratização do acesso à cultura e na ocupação dos espaços urbanos por manifestações artísticas que dialogam com a realidade da juventude brasiliense. A iniciativa reúne diferentes expressões criativas em um mesmo ambiente e reforça o papel do hip hop como movimento cultural, social e econômico na capital.

Serviço

Data: Sábado (26)

Horário: 16h

Local: Estacionamento do JK Shopping

Entrada: Gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível ou um agasalho

Inscrições: Plataforma Sympla

Atrações: Pacificadores, 3UmSó, Isa Marques, tributo ao grupo Álibi com Saphira e Ravel, Feira Urbana, exposição de Rivas e praça gastronômica.