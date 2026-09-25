Biblioteca Nacional está em busca de seis mil livros "desaparecidos" do acervo

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) está recolhendo livros com prazo de devolução vencido - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) pede para que leitores devolvam livros com prazo de devolução vencido. Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), são 6.432 obras “desaparecidas”, vinculados a 4.151 usuários com pendências.

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O pedido foi feito pela publicação nas redes sociais do BNB, que teve mais de cinco mil curtidas. O post também acumulou mais de 300 comentários que, por grande maioria, pediram para que os usuários devolvessem e relatos de pessoas que estavam com o livro e entregaram à bilbioteca.

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A BNB registrou que os livros com empréstimos vencidos mais antigos são de 9 de julho de 2013, que ainda estão pendentes. A pesquisa, realizada pela BNB, considerou as obras que estão com, pelo menos, atraso de um dia e que os livros emprestados que estão dentro do prazo não integram a estatística de “obras desaparecidas”.

A direção da biblioteca informa que, caso o usuário esteja na posse do livro, o leitor pode devolver a obra sem a pena de multa. “Sem vergonha, sem julgamento! Só gratidão de milhares de leitores esperando a vez”, declara o BNB na publicação de Instagram.

As devoluções podem ser feitas no balcão de atendimento da própria biblioteca. O local funciona de segunda a sexta, das 8h às 22h; e nos sábados e domingos, das 8h às 14h.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti



