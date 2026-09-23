Novo espaço propõe ocupação cultural no Setor Comercial Sul

O EIXO — Espaço de Inovação, Criatividade e Sustentabilidade inicia as atividades neste sábado (26/9) com uma programação gratuita e aberta ao público no Setor Comercial Sul (SCS). O projeto, realizado pelo Instituto Janelas da Arte em atuação com o Instituto Cultural e Social No Setor, propõe uma ocupação de dois anos voltada à cultura, formação, economia criativa e sustentabilidade.

Leia também: Poesia de Luiz Reis revela uma Brasília para além dos clichês urbanos

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A programação de abertura terá duas atividades. Das 14h às 17h, o ilustrador e grafiteiro Bera ministra a oficina de lambe-lambe A cidade também é nossa tela, com limite de 25 vagas, ocupadas por ordem de chegada. No mesmo horário, das 14h às 16h, o geógrafo Guilherme Machado conduz o workshop Ressignificação, Cidades Vivas, Rimas e Traços: a Agenda 2030 no Coração do Território, sobre a integração de cultura urbana e sustentabilidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A partir de 7 de outubro, o projeto também oferece cursos de Sonorização, com Tom Serralvo, e de Roadie, com Bruna Moom, ambos com carga de 10 horas e inscrições abertas até o dia 1º de outubro. As formações terão atividades práticas durante o Cerrado Jazz Festival, em 9 de outubro, para aproximar os participantes da rotina de produção e operação técnica.

Leia também: Zuenir Ventura falou sobre velhice e crises do Brasil em entrevista ao Correio

Ao longo dos dois anos de atuação, o EIXO prevê cursos, oficinas, apresentações artísticas, exposições, feiras, intervenções urbanas e ações de convivência. O projeto também inclui iniciativas de plantio, reflorestamento urbano, hortas comunitárias e um laboratório de reciclagem de plástico no SCS.

Serviço

EIXO – Espaço de Inovação, Criatividade e Sustentabilidade

Na Quadra 5 do Setor Comercial Sul, até junho de 2028. Informações e inscrições no Instagram @eixo.scs.

Programação das próximas semanas