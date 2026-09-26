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Taguatinga

Mulher é presa após atear fogo em barraco com cachorro dentro

Policiais do Batalhão de Policiamento Rural (BPR) resgataram o animal, que sofreu grandes queimaduras pelo corpo

Mulher é presa após atear fogo em barraco com cachorro dentro - (crédito: PMDF/Divulgação)
Mulher é presa após atear fogo em barraco com cachorro dentro - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher de 41 anos foi presa, neste sábado (26/9), após atear fogo em um barraco com um cachorro dentro, próximo à passarela do Cemitério de Taguatinga. Policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPR), com auxílio de populares que estavam no local, resgataram o animal e prenderam a suspeita. O cachorro foi resgatado com vida, mas sofreu grandes queimaduras pelo corpo.

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A ocorrência foi registrada por volta das 8h30, quando uma equipe da inteligência do BPR passava pelo local e percebeu o barraco em chamas. Ao notar que havia um cachorro no interior da estrutura, os policiais e algumas pessoas entraram em ação para retirar o animal da estrutura antes que o fogo se alastrasse.

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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mulher relatou aos policiais que ateou fogo no barraco por vingança. Ela alegou que o proprietário teria colocado fogo anteriormente em um barraco utilizado por ela.

A suspeita também declarou ser vítima de violência doméstica e possuir registro relacionado à Lei Maria da Penha. Após o resgate do cachorro, a mulher foi presa pelos policiais e encaminhada à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), onde foram tomadas as providências legais.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 26/09/2026 16:05
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