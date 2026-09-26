Celina faz carreata na 26 de Setembro no aniversário da região

Durante agenda de campanha, a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) participou, neste sábado (26/9), de uma carreata na Colônia Agrícola 26 de Setembro, na avenida principal da região. A agenda ocorreu no dia em que a comunidade celebra mais um aniversário e foi marcada por falas da candidata sobre obras e ações realizadas pelo governo do DF.

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Na passagem pelo local, Celina destacou intervenções nas áreas de infraestrutura, regularização e energia elétrica. A governadora citou a chegada do asfalto e da rede de energia como algumas das principais entregas do governo. “Uma cidade onde a gente chegou levando o asfalto. Trazendo a certidão de nascimento para a cidade. E as pessoas reconhecem muito. Aqui ninguém fez o que a gente fez”, afirmou.

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Celina também mencionou a situação da energia elétrica na região antes das intervenções do governo. Segundo ela, havia moradores que utilizavam ligações irregulares. “A cidade está recebendo energia elétrica de qualidade. Porque não tinha energia, era gato. Agora a energia está chegando para todo mundo e a cidade vai ficar um brinco”, disse.

Semana decisiva

A oito dias do primeiro turno das Eleições 2026, Celina afirmou que pretende manter a rotina de trabalho do governo ao mesmo tempo em que cumpre compromissos eleitorais. A candidata citou entregas e medidas previstas para os próximos dias. “Essa semana é continuar trabalhando. Essa semana vamos abrir a Casa da Mãe Atípica. Nós temos a transferência do Centro Pop essa semana. Além de mais nomeações que estão acontecendo também”, afirmou.

A campanha entra na última semana antes da votação em um cenário de disputa alterado após a saída de José Roberto Arruda (PSD) da corrida ao Palácio do Buriti. A candidatura do ex-governador foi barrada na última quinta-feira (24), e abriu uma nova etapa na disputa pelos votos de seu eleitorado. Segundo a atual chefe do Executivo local, há uma expectativa de aliança com o PSD, partido do ex-candidato. "É o caminho natural", ressaltou Celina.

Ainda na agenda deste sábado, Celina esteve em Samambaia, onde conversou com apoiadores e voltou a citar investimentos realizados na região. A candidata afirmou ter uma relação de proximidade com a cidade e destacou obras de infraestrutura. “A Samambaia é uma cidade que eu tenho muito carinho. É uma cidade que recebeu quase 40 milhões do GDF na sua porta, em reformas e em obras”, afirmou.