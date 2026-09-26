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Eleições 2026

Celina espera apoio do PSD após candidatura de Arruda ser barrada

Candidata à reeleição afirmou que conversou com o presidente do partido, Paulo Octávio, e classificou sua candidatura como o "caminho mais natural" a ser seguido

A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que espera construir uma parceria com o PSD para as Eleições 2026 - (crédito: Luiz Fellipe Alvez CB/DA Press)
A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que espera construir uma parceria com o PSD para as Eleições 2026 - (crédito: Luiz Fellipe Alvez CB/DA Press)

A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que espera construir uma parceria com o PSD para as Eleições 2026, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrar a candidatura de José Roberto Arruda ao GDF. A declaração foi dada durante agenda de campanha em Samambaia, neste sábado (26/9).

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Segundo Celina, houve uma conversa com o presidente regional da sigla, Paulo Octávio, sobre a possibilidade de uma aproximação entre as legendas. “Houve o nosso pedido, sim. Eu tenho falado com o o Paulo Octávio, da nossa intenção de caminhar juntos. E eu estou na expectativa da gente conseguir trazer o PSD”, afirmou.

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A candidata disse ainda que candidatos do PSD já a procuraram. Para ela, a aproximação seria natural diante do cenário eleitoral após a saída de Arruda da disputa. “É natural o candidato que está no PSD me procurar e ter esse alinhamento. É difícil para esses candidatos caminharem com a esquerda”, declarou.

Decisão

O TSE confirmou, por 5 votos a 2, na quinta-feira (24), a decisão que indeferiu o registro da candidatura de Arruda ao governo do DF. A Corte determinou o encerramento da condição de candidato do ex-governador.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 26/09/2026 12:57
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