"Vamos trabalhar com as propostas convergentes", diz Grass sobre Arruda

Em agenda no Parque da Cidade, o candidato ao GDF, Leandro Grass (PT), comentou sobre uma possível aliança com o ex-candidato José Roberto Arruda (PSD), que teve a candidatura indeferida pelo Superior Tribunal Eleitoral (TSE) na última quinta-feira (24/9).



“Eu tenho um diálogo com ele, temos conversado. O Arruda me respeitou muito durante as eleições e há muitas propostas deles que convergem com as nossas. Nós vamos trabalhar na convergência das pessoas que querem a mudança para Brasília”, disse.

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Ele disse que há um caminho já traçado, pautado na mudança do DF. "Quem pretendia votar na Arruda, em mim ou em qualquer outro candidato, é porque queria mudar. Então nesse momento é hora de a gente somar forças. Eu sempre defendi uma frente ampla, uma frente com a sociedade”, destacou.

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No Parque da Cidade, Grass panfletou e conversou com comerciantes e os moradores de Brasília que estavam no local. Enquanto apresentava as suas propostas, ele comentou sobre seus planos para a última semana de campanha. Segundo o petista, as agendas irão focar no corpo a corpo com o público. “Essa reta final vai ser de muita presença na rua, como desde o início. Vamos fazer muitos encontros, muitas conversas com a população”, afirmou.