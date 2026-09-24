Após veto do TSE, Avante oficializa apoio à reeleição de Celina Leão

Ao justificar a decisão, o presidente da sigla, o ex-senador Gim Argelo, destacou o cumprimento de compromissos e relatou que teve um desentimento com Arruda durante a campanha - (crédito: Vinicius Saiki)

Poucas horas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitar o recurso do ex-governador José Roberto Arruda (PSD) e barrar sua candidatura ao Governo do Distrito Federal (GDF), o diretório regional do Avante no DF declarou apoio à reeleição da governadora Celina Leão (PP).

Ao justificar a decisão, o presidente da sigla, o ex-senador Gim Argelo, destacou o cumprimento de compromissos e relatou que teve um desentimento com Arruda durante a campanha. “O homem tem que ter palavra na política. Então, homem e mulher tem que ter palavra. Nós estamos com você assim mesmo, porque você tem palavra”, discursou o dirigente.

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Durante o anúncio, Celina afirmou receber a adesão com responsabilidade, ressaltando que era compreensível o apoio prévio da legenda ao projeto de Arruda. “Vocês tinham um outro candidato a governador, é absolutamente natural que vocês lutassem pelo projeto dele”, afirmou. “Essa decisão reescreve um novo momento do partido Avante, mas de responsabilidade minha também com cada um de vocês.”

Celina também aproveitou o encontro para defender o desempenho de sua gestão à frente do Executivo local. “Eu nunca fiz uma campanha política de ataques. A minha campanha política foi demonstrando o que que eu era capaz de fazer nesses cinco meses que eu assumi o governo”, disse. “Eu peguei a cidade com muitas dificuldades, mas eu não fui achar culpados, eu fui resolver os problemas”, concluiu.

Sobre a decisão do TSE

Por 5 votos a 2, o plenário do TSE negou o recurso da defesa de Arruda, mantendo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) pautada em sete condenações por improbidade administrativa no âmbito da Operação Caixa de Pandora. O relator, ministro Dias Toffoli, votou contra o registro do candidato e foi acompanhado pelos ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, André Mendonça e Kassio Nunes Marques. Restaram vencidos os ministros Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha, que se posicionaram a favor do recurso.

O relator, ministro Dias Toffoli, votou contra o registro e foi acompanhado pelos ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, André Mendonça e Kassio Nunes Marques. Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha ficaram vencidos e votaram a favor do recurso.

Com a decisão Celina passou a mirar também os eleitores que apoiavam Arruda. Em sabatina promovida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do DF (Codese-DF), a governadora evitou comentar o julgamento, mas afirmou haver proximidade política entre parte desse eleitorado e seu grupo.

“Não vou comentar decisão judicial, acho que nem me cabe, não seria elegante da minha parte. Eu acho que esse voto [de eleitores do Arruda] é muito ligado a nós. É um voto de centro-direita, é um voto de quem quer gestão, de quem quer obras, de quem quer uma saúde melhor, uma educação de qualidade. Esse voto, a gente vai atrás, com certeza”, afirmou.