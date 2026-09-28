"Não estamos na política pelo poder, estamos pelo propósito", afirma Celina

A governadora e candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reuniu, na manhã desta segunda-feira (28/9), com candidatos que integram sua coligação nas eleições de 2026. Durante o encontro, Celina ressaltou a confiança no grupo político e afirmou que, na aliança, ninguém chega sozinho. Estiveram presentes as candidatas ao Senado Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).

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“Nós não estamos na política pelo poder, estamos pelo propósito. E é pelo propósito que cada um de vocês hoje está aqui conosco. Eu queria que vocês entendessem que não serão todos que vão chegar, mas, se nós chegarmos, todos vocês chegarão conosco”, ressaltou Celina.

Em seu discurso, a governadora relembrou a trajetória como deputada distrital e reforçou que a campanha será feita de forma conjunta. “Eu sei o que que cada um de vocês que tá sentado aí já passou. Porque eu já passei. O corpo cansado, a falta de estrutura, a incerteza. Mas essa reunião aqui é para falar antecipadamente do meu compromisso, das duas senadoras (Michelle Bolsonaro e Bia Kicis) com todos vocês. E aquele que chegar, só vai chegar porque o outro ajudou. Então ninguém aqui será largado para trás”, destacou.

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Celina pediu que os candidatos distribuíssem santinhos com a “cola” para o dia da votação, incluindo os números dela e das duas candidatas ao Senado. “Aquela pessoa que pegar o seu santinho que não quiser votar em mim, ele vai riscar e vai votar em um número de outro. Mas aquele indeciso que não souber em quem votar, quando você pedir, ele vai votar em mim. E isso é a diferença entre a vitória”, afirmou. “Se a gente estiver junto, nós ganhamos juntos e ninguém perde se te for fiel até o final”, completou a candidata.