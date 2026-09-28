Aviso laranja: DF volta a apresentar baixa umidade nesta segunda (28/9)

o Tempo seguirá estável e seco, de acordo com Inmet - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Brasília inicia a semana sob aviso laranja de baixa umidade do ar nesta segunda-feira (28/9), podendo ficar abaixo dos 20%. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chances de chuva para esta segunda (28/9) estão reduzidas, mas não nulas. Ao longo da semana, não está descartada a possibilidade de preciptação.

Além de seco, o dia tende a ser quente. Segundo a meteorologista do Instituto, Claudia Valéria da Silva, as temperaturas podem alcançar uma máxima de 34ºC no Distrito Federal. A especialista ainda destacou que, no último domingo (27/9), foi registrado 36ºC, apontando uma tendência para os próximos dias. "Apesar do aviso, nos próximos dias não está descartada a possibilida de chuva", aponta Claudia Valéria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Fique de olho nas orientações!

Com o alerta laranja emitido pelo Inmet, é importante que o cidadão tome as seguinte precauções:

Aumentar o consumo de líquidos ao longo do dia

Evitar fazer exercícios físicos nas horas mais quentes

Umidificar os ambientes, com umidificador ou mesmo um balde de água por perto

Evitar colocar fogo em áreas mais secas, devido ao risco de incêndio