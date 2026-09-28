Aviso laranja: DF volta a apresentar baixa umidade nesta segunda (28/9)

Brasília inicia a semana sob aviso laranja de baixa umidade do ar nesta segunda-feira (28/9), podendo ficar abaixo dos 20%. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chances de chuva para esta segunda (28/9) estão reduzidas, mas não nulas. Ao longo da semana, não está descartada a possibilidade de preciptação.
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Além de seco, o dia tende a ser quente. Segundo a meteorologista do Instituto, Claudia Valéria da Silva, as temperaturas podem alcançar uma máxima de 34ºC no Distrito Federal. A especialista ainda destacou que, no último domingo (27/9), foi registrado 36ºC, apontando uma tendência para os próximos dias. "Apesar do aviso, nos próximos dias não está descartada a possibilida de chuva", aponta Claudia Valéria.
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Fique de olho nas orientações!
Com o alerta laranja emitido pelo Inmet, é importante que o cidadão tome as seguinte precauções:
- Aumentar o consumo de líquidos ao longo do dia
- Evitar fazer exercícios físicos nas horas mais quentes
- Umidificar os ambientes, com umidificador ou mesmo um balde de água por perto
- Evitar colocar fogo em áreas mais secas, devido ao risco de incêndio