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Previsão do Tempo

Aviso laranja: DF volta a apresentar baixa umidade nesta segunda (28/9)

O dia tende a ser quente e seco no Distrito Federal e chances de chuva seguem reduzidas

o Tempo seguirá estável e seco, de acordo com Inmet - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)
o Tempo seguirá estável e seco, de acordo com Inmet - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Brasília inicia a semana sob aviso laranja de baixa umidade do ar nesta segunda-feira (28/9), podendo ficar abaixo dos 20%. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chances de chuva para esta segunda (28/9) estão reduzidas, mas não nulas. Ao longo da semana, não está descartada a possibilidade de preciptação. 

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Além de seco, o dia tende a ser quente. Segundo a meteorologista do Instituto, Claudia Valéria da Silva, as temperaturas podem alcançar uma máxima de 34ºC no Distrito Federal. A especialista ainda destacou que, no último domingo (27/9), foi registrado 36ºC, apontando uma tendência para os próximos dias. "Apesar do aviso, nos próximos dias não está descartada a possibilida de chuva", aponta Claudia Valéria.

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Fique de olho nas orientações!

Com o alerta laranja emitido pelo Inmet, é importante que o cidadão tome as seguinte precauções:

  • Aumentar o consumo de líquidos ao longo do dia
  • Evitar fazer exercícios físicos nas horas mais quentes
  • Umidificar os ambientes, com umidificador ou mesmo um balde de água por perto
  • Evitar colocar fogo em áreas mais secas, devido ao risco de incêndio

 

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Beatriz Mascarenhas
postado em 28/09/2026 12:24
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