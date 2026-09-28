Cerca de 129 mil famílias no DF receberam o Gás do Povo em setembro

Cerca de 120 mil famílias do Distrito Federal receberam o benefício do Gás do Povo em setembro. Ao todo, 119.781 famílias, que reúnem 367.230 pessoas, estão aptas a retirar gratuitamente a recarga de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos. No DF, o programa tem 280 pontos credenciados para a retirada. O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Neste momento, a prioridade é para famílias que recebem o Bolsa Família e têm pelo menos duas pessoas registradas no mesmo código familiar. A frequência com que cada família pode retirar o botijão varia conforme o número de integrantes. Famílias com duas ou três pessoas podem receber uma recarga a cada três meses. Para grupos familiares com quatro ou mais integrantes, o intervalo é de dois meses.

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A retirada pode ser feita em qualquer revenda credenciada, sem pagamento pelo botijão. Para utilizar o vale, é possível apresentar o cartão do Bolsa Família ou o cartão de débito da Caixa. Outra opção é informar o CPF do responsável familiar e usar um código de validação enviado ao celular cadastrado na Caixa.

Em setembro, foram disponibilizados 4,23 milhões de vales em todo o país. O benefício pode ser consultado pelo aplicativo Meu Social, pelo Portal Cidadão ou pelo atendimento Caixa Cidadão, no telefone 0800 726 0207. O aplicativo também permite verificar a validade do vale, consultar o histórico de uso e localizar os pontos credenciados.