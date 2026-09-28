Moradores do DF expressam alívio com suspensão da greve dos rodoviários

28/09/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Rodoviaria do Plano Piloto. O que as pessoas acham de não ter ocorrido a greve dos rodoviários. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Com a suspensão da greve às 23h no último domingo (27/9), anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do DF, os moradores do DF e do Entorno puderam respirar aliviados na manhã desta segunda-feira (28/9). Muitos dos trabalhadores e estudantes que acordaram cedo nesta manhã já estavam de olho na situação, receosos de que não conseguiriam estar presente em seus compromissos. Morador de Ceilândia, Gabriella Francisca da Silva, de 37 anos, precisava de duas conduções para chegar ao trabalho no Setor de Autarquias Sul hoje, e quase não conseguiu ir ao serviço.

A paralisação, que cobrava reajuste salarial para a categoria, foi suspensa após uma reunião entre representantes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e diretores do Sindicato e concessionárias. O acordo ficou cravado no reajuste salarial de 8% e 10% para os benefícios alimentares (ticket e cesta). Ao receber a notícia, Gabriela conta que ficou aliviada. "No meu emprego, quando você não vai trabalhar eles descontam. Eu teria que tentar ir de Uber, mas é muito caro. Pagaria R$ 57 só para ir", afirmou a usuária, que trabalha como garçonete no Superior Tribunal Militar (STM).

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Outros, cogitaram tentar uma carona. A estudante de psicologia Ana Vitória Martins, 21 anos, procurou pelo amigo que estuda na mesma universidade, para conseguir ir e voltar no mesmo carro, dirigido pelo pai do colega. Apesar de já possuir carteira de motorista, a estudante não possui um carro para se deslocar até a faculdade. Moradora do Itapoã, a jovem estava na sua segunda condução do dia para chegar ao destino. "Passei a noite olhando as páginas de notícia até que, finalmente, saiu a suspensão da paralisação", relembra a estudante.



Os ônibus funcionaram normalmente na manhã desta segunda (28/9), apesar do susto. Moradora do Gama, a idosa Aparecida Dias, 80 anos, ia para uma consulta médica pela manhã e descreveu a greve como um "transtorno para estudantes e trabalhadores. Poderia ser deixada para o próximo ano", criticou. De acordo com ela, se a greve não tivesse sido cancelada, ela provavelmente não iria à unidade médica, o que poderia dificultar a vida da dona de casa.

No domingo passado (20/9), os trabalhadores rodoviários deliberaram pela decretação da greve a partir desta segunda-feira (28/9), convertida após a reunião com representantes do GDF. Procurado, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do DF não informou o andamento das negociações após a suspensão da paralisação.