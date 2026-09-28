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ELEIÇÕES 2026

Ronaldo Fonseca renuncia à candidatura e declara apoio a Bia Kicis e Michelle

Ex-deputado federal anunciou saída da disputa ao Senado pelo DF e afirmou que atuará ao lado das candidatas pelo PL

Ronaldo Fonsceca (PSD) renunciou à candidatura ao Senado e declarou apoio à Bia Kicis (PL) e Michelle Bolsonaro (PL) - (crédito: Divulgação)
Ronaldo Fonsceca (PSD) renunciou à candidatura ao Senado e declarou apoio à Bia Kicis (PL) e Michelle Bolsonaro (PL) - (crédito: Divulgação)

O ex-deputado federal e ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência Ronaldo Fonseca (PSD) anunciou, na manhã desta segunda-feira (28/9), a renúncia à candidatura ao Senado pelo Distrito Federal para apoiar Bia Kicis (PL) e Michelle Bolsonaro (PL). “Eu decidi renunciar minha candidatura ao Senado para apoiar as minhas candidatas ao senado, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis”, disse.

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Durante um encontro com candidatos que integram a coligação de Celina Leão (PP), no comitê político da governadora e candidata à reeleição, Fonseca declarou apoio às duas candidatas e afirmou que pretende atuar na campanha. “E se eu puder te ajudar, a esquerda não vai te tratorar, a esquerda não vai te fazer perder, porque nós vamos juntos para a vitória. Conte comigo, Bia e Michelle”, afirmou.

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Segundo Fonseca, o principal objetivo da coligação nas eleições é derrotar a esquerda. “Nós temos uma batalha para ser vencida, que é a direita contra a esquerda. Não tem ninguém que não consiga enxergar, no Brasil hoje, que nós temos uma esquerda que precisa ser vencida”, declarou.

Agora ex-candidato ao Senado, Fonseca afirmou acreditar que estava do lado errado da disputa. “Aqui eu estou entre amigos. Acho que estava do lado errado”, disse.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 28/09/2026 15:40 / atualizado em 28/09/2026 15:41
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