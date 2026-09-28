Ronaldo Fonseca renuncia à candidatura e declara apoio a Bia Kicis e Michelle

O ex-deputado federal e ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência Ronaldo Fonseca (PSD) anunciou, na manhã desta segunda-feira (28/9), a renúncia à candidatura ao Senado pelo Distrito Federal para apoiar Bia Kicis (PL) e Michelle Bolsonaro (PL). “Eu decidi renunciar minha candidatura ao Senado para apoiar as minhas candidatas ao senado, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis”, disse.
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Durante um encontro com candidatos que integram a coligação de Celina Leão (PP), no comitê político da governadora e candidata à reeleição, Fonseca declarou apoio às duas candidatas e afirmou que pretende atuar na campanha. “E se eu puder te ajudar, a esquerda não vai te tratorar, a esquerda não vai te fazer perder, porque nós vamos juntos para a vitória. Conte comigo, Bia e Michelle”, afirmou.
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Segundo Fonseca, o principal objetivo da coligação nas eleições é derrotar a esquerda. “Nós temos uma batalha para ser vencida, que é a direita contra a esquerda. Não tem ninguém que não consiga enxergar, no Brasil hoje, que nós temos uma esquerda que precisa ser vencida”, declarou.
Agora ex-candidato ao Senado, Fonseca afirmou acreditar que estava do lado errado da disputa. “Aqui eu estou entre amigos. Acho que estava do lado errado”, disse.