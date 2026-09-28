"Está começando a virada destas eleições", afirma Kiko Caputo em Santa Maria

Em relação à educação, a prioridade da proposta de Kiko Caputo (Novo) é ampliar a oferta de vagas em creches e pré-escolas na própria comunidade - (crédito: Peter Neylon)

Em agenda em Santa Maria nesta segunda-feira (28/9), Kiko Caputo (Novo) apresentou seu plano voltado à revitalização da região administrativa. A proposta visa responder às principais demandas locais por meio de uma reestruturação com foco em saúde, mobilidade e educação.

Durante a atividade, que incluiu um café da manhã com apoiadores do ex-governador José Roberto Arruda, que teve sua candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral na quinta-feira (24/9), e uma caminhada em trio elétrico, o postulante criticou a condução da atual gestão no DF e defendeu urgência na reestruturação do atendimento médico na cidade.

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Para a área da saúde, o projeto prevê a transformação gradual das Unidades Básicas de Saúde no modelo UBS Plena. A iniciativa pretende dotar as estruturas de ferramentas digitais, telemedicina e suporte remoto de especialistas, assegurando que o atendimento seja resolutivo e evite encaminhamentos desnecessários para outras regiões.

Com a promessa de reabrir o hospital local e estender o funcionamento das UBSs para o período noturno e fins de semana, o candidato apontou o tom da aliança política na região para alavancar sua campanha ao GDF. “Está começando a virada destas eleições”.

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“Vamos juntos resgatar o DF! Agora, Arruda é Kiko e Kiko é Arruda. É verde e laranja tomando todo o DF. Santa Maria será resgatada. A cidade está abandonada por este ‘desgoverno’, da Celina e do Ibaneis. A mudança precisa chegar logo. Precisamos resgatar a saúde daqui, abrir mais UBSs que funcionem até as 22h e aos fins de semana. Precisamos colocar o hospital que foi construído pelo Arruda para funcionar de novo. Precisamos contratar médicos”, disse.

No setor de mobilidade urbana, a proposta contempla a implementação da Saída Sul e da Via Parque Encanto como corredores viários complementares. As novas vias conectarão Santa Maria ao Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Núcleo Bandeirante e Plano Piloto, integrando-se à EPNB e à DF-001 com intervenções de drenagem, iluminação, paisagismo e transporte coletivo.

O candidato assegurou que o pacote de obras viárias transformará a rotina dos trabalhadores e moradores do DF que utilizam o transporte público ou veículos próprios para acessar o Plano Piloto diariamente. “Com as medidas propostas, a população do DF terá menor tempo de viagem, menos congestionamentos, mais segurança viária, novas alternativas de deslocamento e uma melhor integração da região Sul com o Plano Piloto”, afirmou.

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Em relação à educação, a prioridade da proposta é ampliar a oferta de vagas em creches e pré-escolas na própria comunidade de Santa Maria, associada à melhoria da infraestrutura escolar e do ambiente familiar.

Na economia local, o candidato defendeu a modernização do Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek (Polo JK) para atrair empresas e centros de distribuição. O plano contempla a integração das Agências do Trabalhador, cursos de qualificação e parcerias privadas para incentivar o primeiro emprego e a recolocação profissional.

Santa Maria também foi definida como área prioritária para busca ativa e concessão de auxílios socioassistenciais, como o DF Social, o Cartão Gás e o Cartão Material Escolar.