"Essa é a hora da união", diz Bia Kicis em encontro com aliados

Bia Kicis pediu apoio aos eleitores que ainda estão em dúvida ou que têm preferência por outro candidato - (crédito: RODRIGO PORTO)

Deputada federal e candidata ao Senado, Bia Kicis (PL) participou de um encontro promovido pela governadora Celina Leão (PP) com os demais candidatos da coligação, na manhã desta segunda-feira (28/9). A candidata ressaltou a força do grupo político e pediu apoio na reta final da campanha.

“Temos cinco dias para a campanha e domingo eu tenho certeza que nós vamos chegar muito fortes. A gente tem que ter em mente que nós temos tudo para você vencer essa eleição no primeiro turno”, afirmou.

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Bia Kicis pediu apoio aos eleitores que ainda estão em dúvida ou que têm preferência por outro candidato e reforçou que a aliança nas urnas será essencial. “Essa é a hora da união, porque nós não podemos dar chance para o azar. Nós temos que ter sabedoria, entender o jogo”, disse.

A candidata afirmou que é preciso trabalhar para que Celina Leão seja eleita e tenha suas apoiadoras, Michelle Bolsonaro, Bia Kicis e Damares Alves, no Senado. “Nós podemos ter quatro mulheres, e isso vai ser inédito, o DF fazendo história. Quatro mulheres remando rumo ao desenvolvimento do Distrito Federal”, destacou. “Vamos colocar a direita onde ela tem que estar, endireitando o Brasil e o Distrito Federal”, completou.