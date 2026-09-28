Caravana da Criança chega a escolas do Guará para promover brincadeiras

Ação promove as bricadeiras tradicionais para a nova geração - (crédito: SubFX Arte e Tecnologia)

Por José Ghesti*

As escolas do Guará I e do Guará II receberão a décima edição da Caravana da Criança, entre os dias 28 de setembro e 1° de outubro. Os estudantes serão convidados a aproveitar o evento com brincadeiras populares, música, circo, literatura de cordel e performance teatral. A programação gratuita da caravana passa pelas Escolas Classes (EC) 01, 03, 05, 06 e 08, nos períodos matutinos e vespertinos e contará com artistas para a condução das atividades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ação socioeducativa, artística e cultural tem como públicos-alvo os estudantes do Ensino Fundamental I, os professores e a comunidade escolar. O projeto tem como objetivo promover de forma gratuita para os estudantes dessas escolas a arte e as brincadeiras populares do imaginário brasileiro, estimulando a criatividade e a valorização dos costumes da cultura brasileira.

Leia mais: Guará: Conheça a história da cidade criticada em áudio que viralizou

O foco da Caravana deste ano serão as brincadeiras tradicionais, que terão brinquedos cantados, cantigas de roda, jogos corporais e também a tradicional Burrinha. Esta primeira parte do encontro será conduzida pelo produtor cultural “O Desconhecido Davi”, que provocará as brincadeiras, instigando os estudantes a participarem das atividades.

Na segunda etapa, a proposta será voltada ao cordel. Os artistas estabelecerão relações com o hip-hop e o rap. Os alunos estarão em grupos, conhecendo e experimentando música, percussão e contação de histórias por meio de oficinas. Em seguida, acontecerá uma apresentação coletiva ao público. Além disso, estudantes e professores podem acompanhar um espetáculo com artistas relacionados ao Trio Baru, Camerata Caipira e Cia. Circo Rebote.

A Caravana é promovida pelo Ponto de Cultura Educação pela Arte,com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). Ao longo de nove temporadas, o projeto já alcançou milhares de crianças em escolas públicas da capital.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

