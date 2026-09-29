Paula Belmonte assina carta-compromisso com representantes do setor de turismo

Na tarde desta terça-feira (29/9), a candidata ao GDF Paula Belmonte (PSDB) reuniu-se com representantes do turismo do DF e onde assinou uma carta-compromisso para investimentos no setor. Foram debatidas propostas para fortalecer as atividades turísticas em Brasília e investir em acessibilidade, capacitação, promoção dos destinos turísticos e participação de pequenos e médios empresários em decisões referentes ao setor.

Entre as demandas apresentadas, o grupo também propôs a implementação de ferramentas que facilitem a transmissão de informações para turistas e a ampliação da divulgação da cidade como destino turístico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Locais de votação no DF receberão reforço na energia elétrica durante pleito

Durante a reunião, Paula comentou sobre a importância da valorização e de investimentos no setor. “Um turista movimenta a economia. Ele dorme, ele come, ele compra. Nós precisamos fazer de Brasília um destino e mostrar tudo o que a nossa cidade tem para oferecer”, afirmou.

A reunião também discutiu sobre a expansão do turismo rural no DF, que, segundo o grupo, enfrenta dificuldades relacionadas à promoção, qualificação, acesso, mobilidade e acessibilidade. “Brasília precisa ser uma cidade de todos. Quando falamos de turismo, precisamos pensar também em mobilidade e acessibilidade para que as pessoas possam conhecer e aproveitar a nossa cidade”, destacou a candidata.

Ao assinar a carta, Paula reforçou ainda a importância de ouvir quem atua diretamente no setor para criar condições para o turismo, gerar mais oportunidades e movimentar a economia local.