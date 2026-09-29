Eleitores devem checar alterações no local de votação pelo e-Título

O primeiro turno acontece neste domingo (4/10), e o segundo, em 25 de outubro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) reorganizou locais e seções de votação em Águas Claras e em Santa Maria para as Eleições de 2026. Em Águas Claras, cinco locais de votação foram alterados; em Santa Maria, cinco seções foram transferidas para novo local de votação.

Em Águas Claras, o Ceav. JR foi desativado como local de votação, com as seções transferidas para o Ideal Manacá. Eleitores que, nas últimas eleições, estavam lotados no Ideal Ensino Médio passam a votar no Colégio Adventista, e os da EC 19 foram transferidos para o CEF 08.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: PSB oficializa apoio a Erika Kokay para o Senado Federal

As seções 245, 261, 278, 302, 334 e 381 do CEI 11 foram transferidas para o CEF 03; enquanto as seções 430, 478, 544, 576 e 603 do mesmo local vão para o CED 02. Também houve transferência de seções do Uniplan para o Colégio Objetivo: eleitores das seções 300, 303, 307, 310, 311, 314, 316, 319, 322, 325, 327 e 329 passam a votar no novo local.

Em Santa Maria, as seções 553, 560, 566, 571 e 580, antes no CEF 418, passam a funcionar no CED 416. Também houve alterações de locais de votação nas 2ª, 5ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 18ª e 19ª zonas eleitorais. A lista completa pode ser vista aqui.

O TRE-DF orienta o eleitor a consultar os dados atualizados no aplicativo e-Título antes de se dirigir ao local de votação no dia das Eleições. O primeiro turno acontece neste domingo (4/10), e o segundo, em 25 de outubro.