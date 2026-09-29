Cappelli participa de missa de São Miguel e reforça propostas antes de debate na Globo

Durante a missa, Cappelli agradeceu pela proteção durante a campanha e reforçou as suas propostas - (crédito: Divulgação)

Durante a manhã desta terça-feira (29/9), o candidato ao GDF Ricardo Cappelli (PSB) participou da missa em homenagem a São Miguel Arcanjo, na Asa Norte. Durante a cerimônia, ele agradeceu pela proteção durante a campanha, destacou a importância do debate do qual participa à noite, em uma emissora de TV, e reforçou as suas propostas.

“Para mim, hoje é um dia muito especial, o Dia de São Miguel Arcanjo. Eu ganhei, há três meses, uma corrente de São Miguel, passei a usar e isso me ajudou muito nessa batalha dura que é a eleição. Fiz questão de vir aqui agradecer por toda a proteção e por toda a força que tive ao longo dessa caminhada”, afirmou Cappelli.

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Sobre o debate, o candidato comentou que é mais uma importante oportunidade para apresentar suas propostas aos eleitores. “Esta noite é decisiva com o debate. Quem ainda está indeciso acompanha o debate. Você tem opção para mudar o Distrito Federal”, disse.

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Ao abordar suas propostas, o político destacou projetos para a saúde, mobilidade, segurança pública e seu compromisso com motoristas de aplicativo e entregadores. Na saúde, por exemplo, Cappelli destacou o programa “Fila Zero”. ““Nós vamos zerar a fila de consultas, cirurgias e exames, contratando todos os médicos que estão faltando na primeira semana de governo”, ressaltou.

Para motoristas e entregadores, ele voltou a falar da proposta de conceder isenção de IPVA e criar uma plataforma própria de transporte por aplicativo no Distrito Federal. Na mobilidade urbana, destacou sua proposta do passageiro levar apenas “uma hora da porta de casa até a porta do trabalho”. “Hoje tem gente gastando quatro horas no trânsito. É um tempo que deveria estar sendo usado com a família e para descansar”, declarou.

Na segurança pública, ele reforçou seu projeto de recompor o efetivo policial e o patrulhamento no Distrito Federal. “É tolerância zero também na segurança. Nós vamos contratar os policiais que estão faltando para enfrentar a insegurança no Distrito Federal”, disse Cappelli.