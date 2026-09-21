Vice de Cappelli defende políticas públicas para agricultores familiares

Sofia Carvalho, vice na chapa de Ricardo Cappelli, é a entrevistada do CB.Poder desta segunda-feira (21/9) - (crédito: Ed Alves /CB/D.A Press)

Sofia Carvalho (PSB), vice na chapa de Ricardo Cappelli (PSB) na disputa para o Palácio do Buriti, defendeu políticas voltadas para os agricultores familiares em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Nesta segunda-feira (21/9), às jornalistas Ana Maria Campos e Sibele Negromonte, a agroecóloga detalhou ser necessário desenvolver o maquinário e fortalecer mecanismos de compra, cooperativas e associações. O episódio é o primeiro de uma série de sabatinas com candidatos a vice-governador.

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De acordo com Sofia, a disputa entre a especulação imobiliária e a agricultura familiar está fragmentando o setor. Ela argumentou que o aumento de taxas de ocupações irregulares e o avanço das cidades sobre os núcleos rurais atrapalham o desenvolvimento desse segmento. “Não podemos desintegrar o desenvolvimento dos núcleos rurais do da cidade”, afirmou.

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A candidata também disse ser preciso elaborar políticas públicas que estimulem a permanência da juventude rural no campo. Uma das propostas é a melhora do maquinário usado por agricultores familiares para reduzir os custos de produção. Ela destacou ser essencial favorecer a criação de um ecossistema entre mercados privados e a participação do Estado para fomentar indústrias que queiram desenvolver essas tecnologias. “Como a agricultura familiar, um trabalho penoso que hoje não remunera bem porque a economia não está favorecendo esse trabalho, pode competir com a facilidade de encontrar emprego nas cidades”, questionou.

Outra proposta de Sofia é o fortalecimento de compras públicas, uma vez que “o governo, hoje, é um importante cliente da produção local”. Para ela, o poder público também deve fortalecer as cooperativas e associações. “Falta mais aprimoramento dos processos de gestão da agricultura familiar”, salientou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates