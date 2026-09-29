PMDF realiza formatura de concluintes de projeto com educação ambiental

Por José Pedro*

Na manhã desta terça-feira (29/9), em Santa Maria, foi realizada a solenidade de formatura de 112 estudantes que completaram o segundo ciclo do Projeto Preventivo Guardiões Ambientais de 2026, realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O projeto utiliza a educação ambiental como ferramenta de prevenção primária.

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O objetivo da iniciativa é despertar nos alunos a consciência ecológica, incentivando práticas sustentáveis, a cidadania e a prevenção aos crimes ambientais. Nas aulas, os estudantes aprenderam sobre a preservação dos recursos naturais e o respeito à fauna e à flora. O projeto foi desenvolvido pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

A cerimônia reuniu um público de cerca de 250 pessoas, contando com a presença de familiares, professores e o personagem Lobo Guará. Além de prestigiarem a conquista das crianças, os pais participaram de orientações voltadas à segurança e à proteção ambiental.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti

