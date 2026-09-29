Exposição sensorial transforma memórias e texturas da cidade em arte tátil

Participantes exploram texturas e formas durante oficina sensorial do projeto Sob os Pés do Mundo - (crédito: Barbara Queiroz)

Perceber a cidade para além do olhar — por meio dos pés, do toque, dos sons e das memórias particulares de quem a habita. Essa é a proposta da segunda edição do projeto Sob os Pés do Mundo: Arte e Inclusão, idealizado pelo artista visual, sociólogo e pesquisador italiano Flavio Marzadro.

Após realizar oficinas e vivências com moradores e estudantes de Sobradinho, a iniciativa culmina em uma exposição tátil e inclusiva que estará aberta para visitação gratuita no Teatro de Sobradinho entre sábado (3/10) e 2 de novembro. No dia 14 de outubro, o público poderá acompanhar uma visita guiada conduzida pelo artista e pelos coautores das obras.

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Com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e gestão do Instituto Lente Cultural, a mostra reúne 15 quadros táteis desenvolvidos a partir do registro de relevos de superfícies urbanas, calçadas e pisos de Sobradinho e do Plano Piloto.

As peças variam de 40x60 cm a 90x130 cm e contam com recursos completos de acessibilidade: legendas em Braille e letras ampliadas, audiodescrição ativada por QR Code e paisagens sonoras gravadas nos locais de origem. O toque não só é permitido, como essencial para a fruição das obras.











Processo de criação

A elaboração do acervo partiu de duas etapas complementares. Na primeira fase, foram ministradas oficinas sensoriais para cerca de 80 estudantes do Centro de Ensino Especial de Sobradinho (CEE 01) e do Centro de Ensino Médio de Sobradinho (CEM 02), com mediação de Marzadro e da ceramista Geusa Joseph. Usando a técnica da "frottage" e decalques em base de silicone, os alunos capturaram as texturas dos próprios espaços escolares e da cidade, transformando elementos banais em moldes artísticos.

Na segunda etapa, o artista acompanhou o cotidiano, deslocamentos e trajetórias de quatro moradores com diferentes deficiências: a palestrante e cadeirante Iasmyn de Souza Queiroz (24 anos); a estudante com síndrome de Down Lúcia de Fátima Azevedo da Silva (53 anos); o aposentado cego Mitsuo Sato (73 anos); e o jornalista, ilustrador e autista Cícero Lopes (59 anos). Essas experiências e relatos fundamentaram a criação dos quadros e deram origem a um minidocumentário exibido na mostra, que expõe os bastidores do processo criativo.

A primeira edição do projeto foi realizada em 2025, no Museu Nacional da República, focando na percepção urbana de pessoas cegas ou com baixa visão. Nesta segunda fase, ao expandir o projeto para outras deficiências e neurodivergências, a iniciativa reforça o debate sobre acessibilidade, pertencimento, o direito à cidade e o protagonismo das pessoas com deficiência no circuito das artes visuais.

Serviço

Sob os Pés do Mundo: Arte e Inclusão (2ª Edição)

Período de visitação: de 3 de outubro a 2 de novembro de 2026.

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h (e nos fins de semana em que houver programação no teatro).

Visita guiada especial: 14 de outubro de 2026, com o artista Flavio Marzadro e os coautores do projeto.

Local: Teatro de Sobradinho (Quadra 12, Sobradinho, DF).

Entrada: gratuita.

Classificação indicativa: livre.

Recursos de acessibilidade: obras táteis, Braille, texto ampliado, audiodescrição via QR Code, paisagens sonoras e espaço acessível.