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Sem Celina, debate da Globo inicia com foco na crise do BRB e contas públicas

Os concorrentes ao GDF Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) participam do debate da TV Globo na noite desta terça-feira (29/9). A candidata à reeleição Celina Leão (PP) optou por não participar

Os concorrentes ao GDF Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) no debate promovido pela TV Globo - (crédito: Globo/Divulgação)
Os concorrentes ao GDF Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) no debate promovido pela TV Globo - (crédito: Globo/Divulgação)

Na reta final das eleições, os candidatos mais bem apontados nas pesquisas eleitorais se reuniram para o debate promovido pela TV Globo na noite desta terça-feira (29/9). Com a ausência da governadora Celina Leão (PP), os concorrentes ao GDF Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) discutiram sobre a situação do Banco de Brasília (BRB), segurança, contas públicas e corrupção.

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No primeiro bloco do debate, os candidatos fizeram perguntas entre si mediante sorteio prévio. Antes dos questionamentos, cada candidato teve a oportunidade de fazer uma pergunta em 30 segundos à Celina Leão, mesmo com sua ausência. Todos usaram o tempo.

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Após ter lançado uma acusação em sua rede social, Leandro Grass (PT) iniciou o debate e indagou: “Celina não respeita o povo. Cadê o dinheiro do BRB?”.

Kiko Caputo (Novo) falou em seguida e lamentou, logo no início, a decisão que impediu a candidatura de José Roberto Arruda (PSD). Segundo o político, a ação atinge a democracia e seguiu com críticas à falta de transparência do GDF. “O acordo do BRB vai sucatear os serviços públicos e impedir contratações.”

Paula Belmonte (PSDB) também usou dos 30 segundos para um questionamento à Celina e disparou. “Cadê o balanço do BRB?”.

Dentro da temática de contas públicas, Paula seguiu a linha de Caputo e criticou a falta de transparência. Prometeu, caso eleito, a criação de um gabinete de combate à corrupção.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/09/2026 23:22
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