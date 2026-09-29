Umidade do ar pode chegar a 12% nesta terça-feira (29/9) no DF, diz Inmet

Na sexta-feira (2/10) e no final de semana, é possível que as temperaturas caiam - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Sob a vigência do aviso laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Brasília pode chegar aos 12% de umidade do ar ao longo desta terça-feira (29/9). A variação do alerta pode alcançar até 20%, sendo que a última segunda-feira (28/9) registrou 14%. As temperaturas também influenciarão na sensação de calor, com a máxima alcançando 35 ºC.

O céu amanheceu aberto e sem nuvens na capital, mas haverá variação de nebulosidade. De acordo com a meteorologista Suellen Araujo, a tendência é de que apareçam nuvens no céu, embora a previsão de chuva esteja reduzida. "Existe uma frente fria avançando para o Centro-Oeste do país, mas ela só deve chegar a Brasília a partir de quarta ou quinta-feira (1º/10)", compartilha a especialista.

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Na sexta-feira (2/10) e no final de semana, é possível que as temperaturas caiam, deixando o clima mais ameno. Suellen ainda aponta a possibilidade de pancadas de chuva para a data, previsão que ainda pode mudar até lá. "Para hoje, é importante que os moradores do DF se hidratem", orienta.

Confira abaixo as sugestões da meteorologista do Inmet:

Aumentar o consumo de líquidos ao longo do dia;

Evitar fazer exercícios físicos nas horas mais quentes;

Umidificar os ambientes com umidificador ou mesmo com um balde de água por perto;

Evitar descartar bitucas de cigarro acesas;

Priorizar roupas leves ao longo do dia.