Em debate, candidatos prometem mais hospitais, delegacias e expansão do metrô

Os concorrentes ao GDF Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) no debate promovido pela TV Globo - (crédito: Globo/Divulgação)

As propostas para as melhorias nas regiões administrativas tomaram conta do debate da TV Globo promovido na noite desta terça-feira (29/9). Cada um dos quatro candidatos mais bem apontados nas pesquisas eleitorais, defendeu as medidas para o aprimoramento e avanço nas cidades ds capital.

Foram sorteados quatro áreas — cada uma agrupadas em cidades. Na discussão, os candidatos Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB), Kiko Caputo (Novo) e Leandro Grass (PT) abordaram sobre a criação e expansão de hospitais, contratação de médicos e inauguração de creches e escolas.

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Kiko Caputo prometeu inaugurar uma delegacia na região de Água Quente, região atualmente pertencente à circunscrição da 27ª Delegacia de Polícia, do Recanto das Emas. Prometeu, também, criar um hospital no Recanto.

Cappelli afirmou que irá expandir o metrô e garantiu que os trabalhadores não levarão mais do deslocamento de casa para o trabalho. O candidato pelo PSB repreendeu, durante a fala, Kiko Caputo. “Você é rico e filho de rico. Nunca andou de ônibus. Eu tirei minha carteira aos 32 anos, tenho experiência”, disparou.