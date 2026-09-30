Colisão entre dois carros deixa duas pessoas feridas no Itapoã Parque

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na manhã desta quarta-feira (30/9), no balão do Itapoã Parque, no Paranoá. Com o impacto da batida, um dos veículos acabou tombando na pista. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 7h25 para atender o sinistro de trânsito, enviando três viaturas ao local.

No carro atingido e tombado estavam duas mulheres. A passageira, que apresentava hematoma na cabeça e dores pelo corpo, foi atendida pelas equipes de resgate, estabilizada e levada consciente e orientada para avaliação médica em uma unidade hospitalar. A condutora do mesmo veículo também recebeu os primeiros socorros no local e precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Menino de 12 anos que caiu da Ponte do Bragueto após acidente recebe alta

Com o impacto da colisão, o veículo tombou (foto: Divulgação/CBMDF)

Os dois ocupantes do outro automóvel envolvido no sinistro foram avaliados pelos socorristas, mas não necessitaram de transporte ao hospital. Durante a ação, os bombeiros contiveram um vazamento de óleo na pista, desligaram as baterias dos carros para evitar incêndios e isolaram a área. O policiamento foi acionado para cuidar dos procedimentos e da fluidez do trânsito. As causas da colisão ainda são desconhecidas.

Mais tarde, às 8h44, o CBMDF voltou a ser acionado para responder a outro sinistro de trânsito, desta vez na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura do Sudoeste/Octagonal. A ocorrência envolveu a colisão entre uma motocicleta e um carro, mas, segundo os bombeiros, a colisão foi sem gravidade.